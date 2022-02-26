追逐夢想的道路上，高雄鋼鐵人球星「男模」呂政儒由衷感謝家人相挺以及不輕易放棄的自己，才有辦法堅持在籃球運動、朝正確方向前進。他從非科班出身到台灣籃壇黃金世代射手，1月份的優異表現，獲選P.LEAGUE+ 2021-22賽季Porsche 1月MVP，為聯盟這季首位獲此殊榮的本土球員。

呂政儒原為田徑出身，專項跳高和跳遠，小時候是升學班，一開始並沒有想要走體育運動這條路，直到高中上，投入當年HBL強權再興中學，籃球從此成為他生活中不可分割的一部分。然而，因為非本科背景，讓呂政儒在逐夢的路上，也付出比別人更多的汗水和時間，才有今天的成績。

起初連投籃都不會的他，出手動作如殭屍般生硬，除了球隊設定目標是出手兩百顆，剩下就是個人加訓時間，因為不服輸的個性，加上「一定要成功學會」的意志，支撐他每天自行加練400顆到600顆的球，日復一日，只為了投出最完美的拋物線。

「好比出手姿勢和腳步，李伯倫教練告訴我，可以去學習模仿喜歡的球員，找到最適合自己的方式。」在高中正式籃球訓練上，有幸遇到許晉哲與李伯倫教練，給予呂政儒克服投籃動作即時的幫助，自此呂政儒開始觀察他人的投籃動作的習慣，再虛心請教，抱持更加積極的態度，尋求突破問題的機會。

1986年次的他講起球員目標，就是期許自己籃球生涯退休之後，球迷能記得台灣曾經有一位還不錯的射手，叫做呂政儒。身為兩個孩子的奶爸，呂政儒認為家庭帶給他安定的力量，讓打球的心態更沉穩。「孩子會陪我一起玩球，會來球場看我比賽。老婆的陪伴讓我心情起伏不會這麼大，所以現在打球不會像年輕那樣心浮氣躁，狀態也更穩定。」

去年夏天呂政儒決定轉戰PLG高雄鋼鐵人，台南子弟的他，很開心回到南部打球，喜愛南台灣的天氣和食物，更盼望藉由擅長的籃球，場內外有所作為，來回饋南部在地鄉親。

「以前各大賽事幾乎都在北部，現在聯盟成立了南部球隊，很希望把北部那些精采的球賽內容帶來南部，因為南部球迷更熱情，回到家鄉打球，是件非常享受、很開心的事情。」呂政儒覺得球團經營出色，每逢賽事鳳山體育館幾乎都擠滿球迷，現場氛圍感染球員，因此他更是用盡心力，要把最好一面展現給球迷。

一月份，呂政儒5場賽事，繳出平均20.6分、4.4籃板、2.8助攻跟2.4抄截，其中迎戰新竹街口攻城獅，單場砍下32分，為本季本土球員得分新高，帶領鋼鐵人戰績上揚，更因此獲選為 Porsche 1月MVP。

「我現在夢想就是把鋼鐵人帶到季後賽，讓南部籃球同好可以支持我們，一起來為我們加油，這是我現在打球的夢想，我要把這件事做到最好。」呂政儒盼望拿出一路走來的信念，去成就高雄鋼鐵人，衝擊理想的目標，甚至挑戰聯盟總冠軍。

P. LEAGUE+本季MVP獎項由Porsche冠名，藉此傳遞保時捷Dreamers. On.的精神與初衷，以及Porsche對於運動員逐夢的支持，鼓勵選手夢並不止於想，正如呂政儒即使是非本科出身，只要敢於造夢，透過一再的練習、挑戰、突破，也能創造亮眼的收穫。