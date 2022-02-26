據大陸國家衛健委今天（26日）通報，作天（2月25日0—24時）新增新冠確診病例249例。其中境外輸入病例156例（廣東59例，上海55例，廣西7例，天津6例，福建6例，雲南6例，北京4例，浙江4例，山東4例，江蘇2例，重慶2例，甘肅1例）。在上海的55例境外輸入病例中，台灣輸入1名新冠確診病例、2名無症狀感染者。

上海25日境外輸入的「確診病例3」為台灣居民，在台灣旅行，自台灣出發，於2022年2月16日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

★台灣輸入上海1例新冠確診、2例無症狀感染者

2022年2月25日0—24時，上海新增境外輸入性無症狀感染者19例。其中2人來自台灣。

「無症狀感染者1」為台灣居民，在台灣探親，自台灣出發，於2022年2月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

「無症狀感染者2」為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2022年2月19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

此外，大陸本土病例占93例（內蒙古32例最多，其中呼和浩特市30例、呼倫貝爾市2例；廣東30例居次，其中東莞市19例、深圳市9例、珠海市2例；遼寧10例排第三，均在葫蘆島市；廣西9例，均在防城港市；江蘇4例，均在蘇州市；雲南3例，其中臨滄市2例、紅河哈尼族彞族自治州1例；四川2例，均在成都市；北京1例，在朝陽區；黑龍江1例，在雞西市；福建1例，在廈門市）。

★廣東東莞市部分區域調整為高風險地區

廣東東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室25日發布公告：根據國家和省關於應對新冠肺炎疫情分區分級防控的工作要求，經東莞市新冠肺炎防控指揮部同意，自2022年2月25日17時起，將大朗鎮楊新路82號、112號、124號、158號、168號、238號調整為高風險地區。