遭獸鋏夾傷的受傷流浪貓，已由愛心民眾救援送醫。（新北市動保處提供）

新北市動保處接獲通報，板橋區一處市場廖姓攤商為了捕鼠，違法在攤位下方櫃子內設置獸鋏，老鼠沒抓到，卻夾傷無辜流浪貓，廖姓攤商坦承使用獸鋏，動保處指出，捕抓動物使用獸鋏已違反動保法開罰1萬5000元；另傷害動物情事依據動保法第30條再開罰1萬5000元，共開罰3萬元，受傷流浪貓已由愛心民眾救援送醫。

動保處22日民眾通報，板橋一處市場有流浪貓被獸鋏夾傷，疑為市場內某攤商設置，接獲通報時該攤商雖然已休息，但動保處當晚隨即向通報人取回重要物證獸鋏，並會同通報人至攤位附近搜尋有無其它獸鋏，擔心再有動物受傷，幸好現場並未發現其它獸鋏或動物受傷。

23日動保處會同通報人、當地里長、市場處承辦人員、市場自治會主委及派出所員警到場稽查，廖姓攤商坦承使用獸鋏，並表示已一段時間沒有使用，近日因山藥被老鼠咬才又使用，目的是抓老鼠，放在攤位下方櫃子內，不是要傷害貓，表示獸鋏來源為10多年前五金行購買，現場並交出所持有另1個獸鋏。

動保處表示，違法使用獸鋏或山豬吊除依照動保法開罰，新北市動物保護自治條例也在25日正式生效，任何人不得於本市內製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或金屬材質之套索陷阱俗稱山豬吊。主管機關得逕予排除、拆除或銷燬獸鋏或金屬材質之套索陷阱，土地所有權人、使用人或管理人不得拒絕，違者將再依自治條例處最高7萬5000元罰鍰，民眾如有發現有人非法設置獸鋏，第一時間可通報動保處24小時專線(02)29596353處理，避免造成動物受傷憾事。