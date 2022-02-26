坐骨神經痛泛指從下背到腰部、臀部甚至小腿的麻木疼痛症狀。醫師指出，造成坐骨神經痛的原因很多，需透過檢查與很多疾病作鑑別診斷，才能找出真正病因，目前臨床上以磁振造影（MRI）為主要檢查方法，但有部分患者使用MRI仍無法確認疼痛原因，可考慮改用同步化正子磁振造影檢查。

三軍總醫院整合疼痛治療中心醫師許一智指出，傳統的X光檢查可了解脊椎和骨盆結構，而磁振造影檢查可以看清楚X光無法辨識的軟組織，如椎間盤、神經與肌肉等；但在年齡增長、感染、外傷、手術等情況下，原本的軟組織與骨骼結構可能變形，導致無法辨識出正確的病灶，此時就可以使用同步化正子磁振造影（simultaneous PET-MRI）幫助提供臨床醫師更多判斷資訊。

一般認為，正子造影（PET）是癌症診療的利器，可以偵測到異常組織對於葡萄糖代謝的異常，進而辨識出腫瘤病灶。除了用於癌症篩檢外，許一智和三總神經外科醫師湯其暾也發展出利用同步化正子磁振造影來偵測一般磁振造影無法辨認的坐骨神經痛病灶。

61歲劉先生接受脊椎手術後，持續受下背部與臀部疼痛困擾，但磁振造影檢查時受到手術固定物的「假影」影響，導致影像品質不佳，而無法辨識鋼釘是否鬆脫；透過同步化正子磁振造影檢查發現，手術固定物附近有明顯代謝異常，經再次開刀確定為手術固定物感染而造成鋼釘鬆脫。

許一智建議，如果已使用磁振造影檢查後但仍無法確認疼痛原因，或是懷疑手術後鋼釘鬆脫，這兩種病患都建議使用同步化正子磁振造影檢查。

「我們發現這樣的病患不在少數。」許一智提醒，當尋求復健、中醫針灸，推拿等保守治療，甚至微創、外科手術方法都無效之後，如果磁振造影又不能提供準確提供醫師判斷病因的資訊，不妨考慮同步化正子磁振造影檢查，或許就能找出病因而給予適當的治療。