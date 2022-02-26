俄羅斯部隊在烏克蘭邊境集結好幾個月後，24日終於以「特殊軍事行動」（special military operation）揭開序幕，大舉發動攻勢，以彈雨猛洗首都基輔等地。

《動力》（The Drive）網分析指出，在俄羅斯的軍事行動中，從未像像西方般，這樣廣泛使用精確導引飛彈。而種種跡象顯示，俄羅斯在烏克蘭動用了各式比以往所見過更先進的飛彈。

至少俄軍在最初發動攻勢時，動用遠攻飛彈踹門，讓其他部隊不必冒大險，便能長驅直入，顯然是最有效、風險最低的選擇。事實上，超過30年前，美國在波灣對抗伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）中，就用了這套戰術。

Weapons used by Russian forces in Ukraine. 3M-54 Kalibr cruise missile. It can be launched from ships, submarines, and fighters. It can carry a warhead between 400-500 kg of explosives or a thermonuclear warhead. pic.twitter.com/BMRBZHeLzp — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) February 24, 2022

俄軍在當地時間凌晨5點展開攻勢時，從陸海空對指管設施、防空陣地、大約十幾座空軍基地，黑海港市奧德薩（Odesa）的設施，還有其他關鍵目標發射了一波遠攻飛彈，以削弱烏克蘭的自衛能力。而目前可以看出，俄軍動用了以下幾種遠攻飛彈：

3M14 「口徑」（Kalibr）攻陸飛彈巡弋飛彈

據烏克蘭國防部說，俄軍展開攻勢時，發射的飛彈中，便有30枚3M14 「口徑」（Kalibr）攻陸飛彈巡弋飛彈。先前俄羅斯海軍在介入敘利亞內戰時，就用過這款身為俄羅斯最重要武器之一的飛彈。

一般認為，它的射程介於930—1,550英里（1,500—2,500公里）之間，可搭載重達990磅的高爆彈頭。這款飛彈都是從垂直發射系統（VLS）發射，而這些系統可以安裝在各式水面艦和潛艦上。就算是小型護衛艦也能裝備這款飛彈，以揮出重拳。

而俄軍轟炸烏克蘭目標的3M14「口徑」飛彈，都是從在黑海的軍艦發射的。

@POTUS

Putin attacks civilians in Kyiv with 9M723 operational-tactical missiles to the Iskander-M complex.

Please help Ukraine!



Warhead of operational-tactical rocket 9M723 Iskander-M pic.twitter.com/PThI5fRlRK — Alex True (@interpolusa) February 25, 2022

Headquarters of the #Ukraine Armed Forces as well as several important military buildings in #Kiev are targeted by the Iskander-M tactical ballistic missiles launched by #Russia Army! pic.twitter.com/qqjKm5IngM — BreakinNewz (@BreakinNewz01) February 24, 2022

「伊斯坎德」-M型（Iskander-M）短程戰術飛彈

另一方面，據五角大廈評估，俄軍在發動攻勢的前幾個小時，大概就發射了多達100枚彈道飛彈。近幾個星期來，俄軍在烏克蘭邊境部署了「伊斯坎德」-M型（Iskander-M）短程戰術飛彈。

烏克蘭國防部在戰爭前就指出，這款飛彈很可能是俄軍用來「摧毀重要物體」的關鍵武器系統。儘管官方數據顯示，「伊斯坎德」-M型系統所發射的9M723彈道飛彈射程為310英里（近500公里），但證據顯示，它們實際的射程更遠。

此外，9M723飛彈可以在飛行過程中發揮複雜的機動性，尤其是到達目標區時，機動路線變幻莫測，對擁有更強大飛彈防禦能力的敵軍構成重大挑戰。這些飛彈很可能用來對付防禦最嚴密，還有那些最堅固的目標。