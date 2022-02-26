得美登A醇煥能撫紋修護眼霜，1680元。（得美登提供）

得美登A醇煥能緊緻修護霜，2680元。（得美登提供）

得美登2in1果酸毛孔淨化面膜，880元。（得美登提供）

得美登高效全能防護乳，1780元。（得美登提供）

得美登全面修護乳，780元。（得美登提供）

法國皮膚科權威醫師Dr. Nicolas BACHOT與歐洲製藥大企業家Hajir HAKIM HASHEMI聯手創辦醫美保養「得美登DermEden」，兩位品牌創辦人意識到隨著科技的發展與氣候的變遷，「光」儼然成為肌膚健康與美麗的最大敵手， 建立第1個專門研究並解決光傷害的醫美保養，受到許多名人喜愛，即日起至3月3日在MOMO購物網回饋消費者，法國藍帶Ａ醇眼霜2入1999元，下殺59折優惠。

法國皮膚科權威醫師Dr. Nicolas BACHOT表示，「A醇」能從對抗5大抗光傷害肌膚老化問題，法國得美登實驗室，經由皮膚科臨床實驗研發出結合4大抗老保養成分：「A醇、菸鹼醯胺、杜鵑花酸、玻尿酸」的獨家配方，推出成分濃度最高「得美登藍帶保養A醇抗老系列」，從產品研發到生產製造皆源裝來自法國，符合歐洲嚴格的檢驗規範與生產標準。

品牌從2015年正式投入法國市場，「得美登藍帶保養A醇抗老系列」熱銷超過15座巴黎鐵塔，在法國約有1000個藥局通路販售，目前銷售通路遍佈4大洲，全球有3000多家醫療診所與專業藥局等通路販售，受到法國名媛貴族、白領階級與學生族群喜愛，更是皮膚科醫師與整型科醫師推薦的專業法國醫美保養。

2018年進軍台灣保養市場，美魔女系代表林佳儀、邱琦雯與林美貞、當紅歌手許志豪、保養達人觀玲老師、希爾老師、柳燕老師、Sam老師等人都是愛用者。