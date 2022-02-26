隨著俄軍揮軍攻打烏克蘭，並不斷向烏國首都基輔推進；社群媒體紛紛在討論1名英勇的烏克蘭士兵，為了阻絕俄軍推進，在與同袍道別後引爆炸藥炸毀橋樑，犧牲自己的性命阻攔俄軍前進。
由於俄軍由北、東、南3方向進攻，試圖包圍基輔；為阻撓俄軍推進，烏克蘭軍隊開始炸毀多座橋樑。其中，烏克蘭軍隊雖然成功在海尼切斯基(Henichesky)橋上安裝炸藥，但俄軍已抵達並準備過橋，時間已不容許烏克蘭士兵撤出在遙控炸橋。
此時，1名仍在橋上的工兵史卡昆（Vitaly Vladimirovich Skakun），眼見情勢危急馬上透過無線電表示自己會手動引爆炸彈，並向同袍訣別，隨後炸橋阻斷俄軍前進。
不少網友在推文上留言，「謝謝你！英雄！」，「R.I.P！英雄，天佑烏克蘭」，「永矢勿忘，真正的英雄」。
文章來源：Ukraynalı denizci, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu
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