假如可以簽下一名球員，然後到現在都還沒輸過，怎麼可能有球隊會願意放棄！金塊官方26日正式宣布，將跟考辛斯簽約到本季結束，畢竟自從他在上個月21日加盟金塊之後，打了8場比賽都是贏球收場，考辛斯當然可望暫時結束浪人生涯。

自從2017-18年球季效力鵜鶘期間遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，考辛斯的輝煌全明星級生涯就告落幕，接下來他待過勇士、火箭、快艇、公鹿等隊都不受重用，且常因傷停賽，直到上個月跟金塊簽下第一份10天合約，才擺脫乏人問津窘境。

金塊在1月28日給了考辛斯第2份10天短約，接著2月10日又簽了第3份10天合約，直到今天才把他的合約轉正，更保證讓他待在金塊打到本季結束，在他效力金塊期間平均上場13.1分鐘，可以拿下場均6.1分、6.3籃板及1.1助攻。

回顧考辛斯曾經4度入選全明星賽、2次獲選年度第二隊的光榮時期，到了近年變成被各隊丟來丟去的浪人，只能說球員面臨重大身體傷害之後，確實想要找回往日雄風相當困難，加上31歲的他脾氣依舊暴躁，更讓他很難在各隊當中找到長期飯票。