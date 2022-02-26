俄羅斯出兵烏克蘭，造成上百人傷亡，歐美多國發動制裁。中華戰略學會研究員張競指出，西方的各個國家對於莫斯科這一次突然進軍烏克蘭，必然有不同的政治態度跟立場，且對於金融的制裁經濟的抵制，必然會是它對抗的手段，在這種情況之下，烏克蘭命運其實還是需要政治的相互妥協，甚至較勁才能獲得。

據《中天新聞》報導，張競指出，目前烏克蘭以及俄羅斯戰事繼續升溫，但是面對戰爭最後結果如何，仍還有變數，雖俄羅斯以非常優勢的軍力入侵烏克蘭，烏克蘭則負隅頑抗，最後必然是在激烈的戰鬥之中，獲得真正戰爭的結果，但是俄羅斯能不能順利達到其戰爭目的且收割戰果，要看最後談判的妥協；因有時候戰場的勝利，卻不能摘採勝利的果實，所以我們要繼續的觀察。張競說，在戰爭衝突結束之後，俄羅斯是繼續佔領烏克蘭還是迅速撤兵？如何很快恢復烏克蘭整體社會秩序，而且重建整個政治運作的常軌，並且達到它能控制烏克蘭全境政治趨向的目的，未來都是觀察重點。

張競表示，但是西方的各個國家對於莫斯科這一次突然進軍烏克蘭，必然有不同的政治態度跟立場，且會採取金融制裁與經濟的抵制，在這種情況之下，對於烏克蘭命運安排，其實還是需要政治的相互妥協，甚至較勁才能獲得，有些可能是沒有辦法獲得明確政治結果而不了了之。

張競表示，未來烏克蘭其實要靠各方的努力，但假如在東歐地方有一個動亂之源，對於歐洲必然是不利的，原本是一個可以相互建設性的接觸，互相好來好往發展的勢頭，現在是因為政治的選擇，最後走到兵戎相向，其實是感到相當遺憾，但是如何能在面對短期的波盪，能夠長遠繼續恢復它的穩定局面，他認為這在考驗各方政治智慧。