銀行推銷電話超擾人，不少民眾都被騷擾過，對此，一名網友分享3招解決這件事，除了常見的掛掉電話、下載Whoscall阻擋電話之外，也可按照法規要求對方把自己的號碼從「電銷名單」中移除，不過，最後這招只對正規金融業有效，他自己實測已經半年沒被打擾，但若是不明來源的推銷電話可能就沒用了。

一名網友日前在Dcard上發文表示，許多民眾都曾接過銀行的推銷電話，不少人對於這類的行銷手法感到反感，其實有三個方式可以有效解決，不過，他也特別提醒，大家接到電銷電話，最好不要太客氣，因為這些電銷人員是不會輕易放過你的。

該網友指出，第一招就是「直接掛電話」，一般人接到推銷電話以後，不感興趣的話大可以直接了當地拒絕，然後就把電話掛了，不需要對電銷人員惡言相向，畢竟對方也只是領錢工作的上班族，因此掛電話拒絕是最快也最有效的辦法。

該網友也說，第二招則是「下載Whoscall」，這款App可幫忙辨識電話的來源，如果是廣告獲詐騙電話，直接就能省去接起來的時間，雖然不是每一通的電話都能精準辨識成功，但至少可以幫忙篩選一定程度的垃圾來電。

該網友表示，最後一招則是「移除電銷名單」，前面兩點可能不少被電銷電話騷擾過的人都知道，但第三點很多人都不曉得，其實正規的金融業為了保障雙方權益，通常都會在電話中錄音，而且他們也很怕被客訴，因此只要依照法規要求對方將自己從電銷名單中移除，以後就不會再被這家銀行騷擾了。

該網友也分享自己實測以後的狀況，他要求對方移除自己後，至今半年都沒有接過該銀行的推銷電話，不過，他也提醒這只對正規金融業有效，如果是詐騙電話、投資飆股的來電，就無法用這招了。

貼文引起網友討論，「不認識的號碼一律不接」、「我都直接掛掉」、「感謝這篇文章，我要失業了」、「不需要就告知真的不需要，有禮貌的電銷人員都是會掛掉的！當然避免不了那些硬要打擾人的，不理會你拒絕的人再直接掛掉，如果你什麼也不說、直接掛斷，電銷仍然是會一直打給你」。