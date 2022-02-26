號稱全台最複雜的公辦都更案永和區大陳社區，單元3上月與皇翔建設簽約，預計年底前完成都更審議程序並動工；單元1、4去年底召開首次地區說明會後，同意參與都更比例逾6成，25日新北住都中心董事會審議通過該案投資計畫書，拍板推動時程，今年第一季將完成現況建物測量，最快下半年度啟動招商，預計今年底或明年初與出資人簽約。

新北住都中心指出，大陳更新單元3將於3月12日召開自辦公聽會，對住戶說明未來規劃等內容，並將創全國之先，利用3D模擬實境協助住戶進行選配，4月底申請市府審查。

而單元1、4的整合目前經初步統計同意參與都更比例達6成以上，其中，單元1的面積總計約4792坪，現有316住戶，公有土地比率占55％；單元4的面積總計約3840坪，現有342住戶，公有土地比率為42％。住都中心駐點「推陳∙出新站」則擴大規模，持續提供民眾專業諮詢服務。

新北住都中心表示，大陳地區內多數建物屋齡逾40年，屋況傾頹老舊、增改建情形嚴重，且巷弄狹小、居住環境欠佳，影響人車通行及消防救災動線，形成公共安全疑慮，未來更新重建後，可加強建物耐震強度及防災安全性，透過整體性的環境規劃，提升居民的居住品質。

新北住都中心董事長陳純敬說，住都中心為專責辦理公辦都更的行政法人，相較於民間業者更能有效率推動與執行都更程序，強化公私部門協調與民眾信任，改善市民居住環境，落實市長侯友宜「永續城市、安居樂業」的市政目標。

大陳社區單元2已完成都更，住戶2020年10月入住；5、6、7目前招商整合中。