在過年包出許多大紅包後緊接著又有228連假要出門遊玩，你的錢包是否也在哀嚎了呢？先別害怕，依照現階段的運勢走位，將有「3星座」的財運宮門會大開，除了有望受到財神爺的眷顧外，不論是在工作運，抑或是人際關係都會有的進展，想看看自己是不是備受矚目的星就看這裡吧！

＃金牛座：看清內心，把握機會

金牛寶寶們上半年真的有在旺 (圖/觸mii自製)

金牛座的寶寶們在上半年的運勢其實相當不錯，但越接近年中，你們將會面臨到關於「人生交叉路口」的抉擇，你會不知該選擇哪條道路才是，建議多多審視自己內心最迫切的需求，把握長官釋出的機會，一但掌握住後，你不僅會獲得加薪的可能，還有機會得到大筆獎金。

＃雙子座：擺脫迷惘，勇敢踏出

雙子座別氣餒！好運要來了 (圖/觸mii自製)

雙子座的朋友們是不是從年初開始就相當迷網呢？不論是已有工作但想轉換跑道；或是找尋不到適合自己發展的事業因此待業了一段時間，相信現在的你們情緒可能會較於低迷，但現在不是氣餒的時候，趕緊振作，把握各式機會，工作方面絕對回給你好的回饋，且因財神爺眷顧，所以不妨可以將小錢拿出來投資，有機會從中賺取更多錢財唷！

＃牡羊座：獨具慧眼，投資得當

牡羊投資眼光相當精準 (圖/觸mii自製)

牡羊座我只能說「有神快拜」超精準的投資眼光讓你將在3月的時候躺賺一波，且3月是你們的幸運月，不論是財運或是內心的狀態都表現得相當陽光，容易吸引更多高層關注，有可能會意外獲得被挖角的機會，千萬要好好把握啊！

以上3月財運爆棚的3星座你也有上榜嗎？若位上榜別氣餒，星座畢竟僅供參考，相信事在人為還是最重要的唷！