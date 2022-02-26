2003年12月，被籲為「香港的女兒」的一代巨星梅艷芳因子宮頸癌離世，留給粉絲無盡思念。電影《梅艷芳》去年底上映，電影中提及梅艷芳的姐姐梅愛芳與她都相繼因子宮頸癌離世。專家表示，早期的子宮頸癌沒有病癥，出現症狀時多已進入中、晚期，若民眾有陰道不正常出血、異常分泌物、下肢水腫問題，務必立即就醫檢查。

萬芳醫院婦科主任吳姿宜表示，目前已證實近100％子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）持續性感染有關，女性子宮頸上皮細胞因感染高危險型HPV，導致健康的子宮頸細胞產生病變。然初期感染的婦女在2年內，可藉由身體免疫力痊癒，僅少部分持續感染者會導致癌化。

電影《梅艷芳》去年底上映，電影中提及，梅艷芳某次登台前，身體疼到彎曲著身子，虛弱的說：「姊姊說我可能有巧克力囊腫」。2000年，與她感情緊密的姐姐梅愛芳因子宮頸癌離世，3年後的12月，梅艷芳也相繼離世，留給粉絲無盡思念。

究竟巧克力囊腫與子宮頸癌的關聯為何？吳姿宜表示，巧克力囊腫是從卵巢長出的良性腫瘤，與子宮頸癌兩者的病灶大相逕庭，理論上關聯性不大。依片中所呈現，只能推測梅艷芳同時患有上述2種疾病或是癌細胞已擴散到卵巢，造成類似巧克力囊腫的不適感。

至於家族史與罹癌的關聯，吳姿宜表示，子宮頸癌的病因是受到病毒感染，遺傳基因的可能性並不高，但有癌症家族史的婦女，可與醫師討論基因諮詢及檢測，或考慮增加篩檢的頻率。子宮頸癌的高風險群包括非單一性伴侶、吸菸習慣者、免疫力低落者，早期子宮頸癌沒有病癥，往往出現症狀時都已進入中、晚期，若民眾出現陰道不正常出血、異常分泌物、下肢水腫，務必立即就醫。

吳姿宜提醒民眾，接種子宮頸疫苗和定期子宮頸抹片檢查，為世界防癌組織認證最能預防子宮頸癌的方式，尤其是30歲以上的女性或是有過性行為的婦女們，應1-3年例行檢查，即便出現病變也能「早期發現早期治療」把握黃金治療期，重拾健康人生。