俄羅斯24日宣布向烏克蘭開戰，連日戰火引發無數傷亡，民眾更是紛紛逃難，當地畫面曝光後引發嘩然，沒想到歌手曹格的老婆吳速玲卻無段捲入此風波，日前在臉書分享時裝秀邀請函，卻遭網友砲轟：「這種馬照跑舞照跳的PO文，可以先緩一下嗎」。

曹格老婆吳速玲24日在臉書PO文分享時裝秀邀請函，興奮要大家把零食準備好，不難看出她極度期待的心情，不過卻有網友留言糾正此行為，接著表示：「我覺得……您可以做任何您想做的事，但是現在這種馬照跑舞照跳的PO文，可以先緩一下嗎？眼睛前面看着烏克蘭的人在哭，看到您這篇PO文，真的五味雜陳」。

對此，吳速玲直接了當回應：「我跟妳一樣很關心時事，一樣反對戰爭，但我不認同妳的指教～什麼叫馬在跑舞照跳，關心不代表一定要在板上留言或蹭熱度」，接著表示這是品牌寄來的線上秀邀請卡，只是單純想要告訴有興趣的人可以上去共享，不少網友見狀紛紛留言：「為什麼不能在自己的臉書PO想分享的事情？這是人家的自由！住海邊嗎」、「看到網友道德綁架，我的心也跟著五味雜陳」。

網友留言要求吳速玲暫緩「馬照跑舞照跳」的PO文。（媽咪速玲臉書）

烏克蘭境內多地遭戰火波及，變得滿目瘡痍，關心家鄉戰事的藝人瑞莎發文透露家人驚慌心情外，更透露奶奶不斷哭泣表示接下來要躲進防空洞避難，可能會失聯一陣子，讓她一度情緒崩潰怒吼：「俄羅斯你們夠了沒？」