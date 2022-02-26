為幫助台灣學生赴大陸求學就業發展，由大陸中華全國台灣同胞聯誼會聯絡部主辦、上海市台灣同胞聯誼會和湖北省台灣同胞聯誼會協辦的2022年「同心同行面向未來研習營」，於2月26日至28日線上舉行。研習營邀請到30多位在北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學等大陸知名大學就讀的優秀台生，以及在華為、小米、字節跳動、特斯拉等大陸知名企業就業的台青分別進行經驗分享和傳承。

研習營課程內容包括五大主題，分別是：求學篇、校園篇、實習篇、就業篇、產業篇，主題包括《大陸高校招生政策解讀及報考經驗分享》、《大陸高校科系專業學習經驗分享》、《大陸高校校園生活及社會實踐經驗分享》、《台生名企實習分享會》、《台青名企就業分享會》、《大陸互聯網行業發展趨勢》以及《大陸金融行業發展趨勢》。除了由在陸優秀台青台生分享在校園和職場的經驗談，也邀請互聯網和金融行業的專家介紹目前大陸市場的發展趨勢。

在今天（26日）上午9點30分舉行的開營式上，中華全國台灣同胞聯誼會副會長紀斌勉勵營員利用這次學習機會向在大陸求學就業的前輩多學習，向授課老師們多請教，同身邊的朋友多交流。更希望未來能有機會來到大陸求學就業，登上大陸蓬勃發展的快車。

紀斌表示，大陸全國台聯作為「臺胞之家」，歡迎台灣學生青年到大陸求學創業，並願意創造更多機會、搭建更廣平臺、提供更好服務，讓越來越多的台灣青年到大陸實現人生理想，創造屬於自己的美好未來。

參加研習營的台生表示，面對新時代的發展機遇，台灣的學生要如何挑選專業、打造個人競爭力和熟悉產業趨勢，從學校的申請、研究方向、實習接軌就業等都需要專業的指引和完善的規劃，而這些資訊在一般的學校裡較不易得知，也缺乏系統化的獲得管道，因此這次研習營是十分難得的機會。

「同心同行面向未來研習營」內容涵蓋高科技、互聯網、金融、醫療、諮詢、建築設計、法律、文化、新媒體、經濟貿易、資訊工程等多個專業和行業領域，希望為台灣青年提供赴大陸求學、實習和就業發展的全方位指引。

研習營辦理期間自2月26日至2月28日，正值台灣二二八連續假期，在兩岸因疫情往來交流不易之下，提供有意來到大陸求學發展的台灣青年瞭解相關資訊，為高中生和大學生在升學與職涯規畫上提供參考。