俄羅斯入侵烏克蘭之後，向周邊的國家芬蘭、瑞典發出嚴正警告，威脅他們不許加入北大西洋公約組織（NATO），否則將會面臨「嚴重的軍事與政治後果」。俄羅斯外交發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在周末簡報時指出：「我們將芬蘭政府的軍事不結盟政策視為確保北歐安全與穩定的重要基礎。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）稍早在周四的記者會說：「我們芬蘭身為歐盟與國際的一員，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。和平、安定、人命都是無價的。」「芬蘭目前沒有面聯直接的軍事威脅，但現在對於加入北約的爭論將會改變。如果國家安全成為問題，芬蘭就會準備好加入北約。」

北歐5國之中，丹麥、挪威、冰島都是北約創始國，芬蘭、瑞典自從2014年俄羅斯出兵烏克蘭的克里米亞危機之後，長期在討論是否應該加入北約以圍堵俄羅斯在歐洲的勢力擴張。

總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稍早公開表示：「芬蘭的策略運作和選擇空間也包括可能的軍事同盟以及加入北約。」他回應媒體說：「面具已經卸下了，現在我們只能看見戰爭的冷酷臉龐。」馬林在另一個場合重申總統的立場，「我們不會放棄自國策略運作的空間。」她也強調加入北約必須獲得絕大多數議會和民意的支持。