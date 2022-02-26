IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受惠ABF載板需求持續暢旺、售價續揚及新產能開出挹注，2021年第四季稅後淨利35.54億元、每股盈餘（EPS）5.5元雙創新高。累計全年稅後淨利跳增近1.89倍、創105.81億元新高，每股盈餘16.38元亦創歷史次高。

南電董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利10元，創近13年新高、歷史第三高，盈餘配發率達61.05％。以25日收盤價524計算，現金殖利率約1.91％。公司將於5月27日召開股東常會。

南電2021年第四季合併營收147.74億元，季增4.68％、年增達34.48％，連3季創高。毛利率33.2％、營益率29.66％雙創歷史第三高。雖然業外顯著由盈轉虧，稅後淨利35.54億元，季增達14.16％、年增近1.69倍，連2季創高，每股盈餘5.5元亦創新高。

累計南電2021年合併營收創522.28億元新高、年增達35.61％，毛利率28.5％、營益率24.64％，雙創僅次於2006年的歷史次高。配合業外顯著由虧轉盈挹注，稅後淨利亦創105.81億元新高、年增達近1.89倍，每股盈餘16.38元、為僅次於2006年的歷史次高。

南電2022年1月自結合併營收52.4億元，月增6.76％、年增達33.62％，改寫歷史新高。公司表示，目前ABF載板需求維持強勁成長，但BT載板及PCB因步入淡季出現庫存調節，預期首季合併營收將季減1～3％，但高值化產品貢獻提升將使毛利率及獲利表現有撐。

美系外資指出，南電受惠ABF載板需求強勁及更好的平均售價（ASP）推動，使1月ABF載板營收高於先前預期，公司對此調升2022年首季營收和毛利率展望，營收自先前的季減5～10％調升至季減1～3％，毛利率展望自季減調升至季增。

同時，南電對電信需求成長維持樂觀看法，認為將是驅動今年BT載板營收及毛利率的關鍵動能，其次是消費市場，智慧手機市場需求預期將最弱。此外，新增的2成BT載板產能將自第二季起開始貢獻營收，看好下半年稼動率可望隨需求顯著提升。

美系外資對南電ABF載板平均售價強勁成長維持樂觀看法，將帶動南電未來數季及數年營收及毛利率成長更多，認為南電最新首季營運展望符合預期，堅定對南電獲利成長後市強勁看法，對南電維持「買進」評等，目標價1150元不變。