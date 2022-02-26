2022年世界腎臟病大會(World Congress of Nephrology WCN)在馬來西亞吉隆坡展開實體及全球線上會議，新穎生醫(6810)與台大醫院聯名發表長期追蹤近300位第二型糖尿病患出現腎病變的臨床研究論文。結果顯示，取得歐盟及馬來西亞上市許可的DNlite-IVD103，可應用在所有第二型糖尿病患者腎功能惡化風險評估，且最重要的是，即使被錯誤歸類為低風險的白蛋白正常糖尿病患者，能仍利用DNlite-IVD103及早發現惡化的風險，提升醫師進行臨床精準疾病管理的醫學價值與用藥策略。

世界各國對現行糖尿病腎臟疾病臨床照護指引所慣用的篩檢指標，包含尿液的白蛋白與肌酸酐比值(UACR)和腎估算的絲球過濾率(eGFR)，但國際臨床研究已發現，依傳統腎病變預後管理方式，有近40%糖尿病患被錯誤歸類為低風險之族群，以致錯估未來腎功能惡化趨勢，延誤最佳就醫時機或影響用藥策略。

本次發表的前瞻性研究，由新穎生醫與台大醫院莊立民醫師團隊聯名，論文題目為「開發預測無蛋白尿的第2型糖尿病腎病變惡化的生物標記：台大醫院糖尿病腎病變長期追蹤研究」。在此研究不僅證明「微量白蛋白尿」不再是糖尿病腎病變(DKD)患者最早出現的敏感指標，更證實DNlite-IVD103可進一步找出無白蛋白尿(non-albuminuria)的腎惡化高風險病患，是可應用於精準管理及預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑，能成功找出原本被低估風險的病患，填補當前糖尿病腎病變的管理缺口。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，傳統糖尿病腎病變的定義為出現微量白蛋白尿(UACR30mg/g)，現行國際KDIGO慢性腎病變預後(CKD prognosis_的風險管理則是依UACR和eGFR 區分風險等級，但實際臨床應用上仍存在診斷與評估的限制。

曾錙翎表示，DNlite-IVD103挾「預測勝於檢測」開發理念，以及獨特的偵測蛋白質轉譯後修飾技術，可有效預測與監控糖尿病患未來腎功能惡化狀況，提供醫師做為診斷與搭配藥物治療的醫學參考，不僅落實及早預防及早治療的理念，未來更希望協助建構創新糖尿病照護模式與精準健康管理，成為全球醫學指引典範。