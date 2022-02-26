客思達-KY(2936)董事會決議通過申請股票終止上市交易暨停止公開發行案，客思達-KY副總經理邱麗菁表示，此次終止上市交易收購價為每股39.5元，預計4月18日召開臨時股東會討論，通過後將向證券交易所申請股票終止上市交易及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

邱麗菁表示，因應近年來全球供應鏈和近期市場發展，客思達調整其營運策略，降低資本支出保持獲利以求永續經營，鑑於客思達近期無大規模業務拓展計畫，董事會討論並通過股票終止上市交易暨停止公開發行案，以維護公司及公司股東之權益。

邱麗菁指出，依據證券交易所公司營業細則第50條之3第6項準用「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司申請有價證券終止上市處理程序」（下稱「終止上市處理程序」）相關規定，將由客思達-KY董事Yeko LLC及大股東Yeh Family Limited Partnership LP辦理後續承諾收購事宜(下稱「本收購案」)，就此終止上市案表示同意之董事(獨立董事除外)負連帶收購責任；此收購案之預計收購價格為每股新台幣39.5元，惟若股東臨時會決議日前一個月股票收盤價之簡單算術平均數（計算至小數點第2位以下四捨五入）高於董事會決議之收購價格，董事長應即依終止上市處理程序第3條規定，調整收購價格為股東臨時會決議日前一個月股票收盤價之簡單算術平均數，並於股東臨時會前公告及提請股東臨時會決議。

客思達-KY預計於4月18日召開股東臨時會決議，並於前開議案通過後向證券交易所申請股票終止上市交易及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

邱麗菁表示，此收購案收購起始日將為客思達股票終止上市日，相關收購時程待主管機關核准後將再另行公告；終止上市後，客思達將相應調整其營運，且近期並無至其他交易所掛牌之計畫。