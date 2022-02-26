遠傳(4904)在228連假的周五夜晚，宣布以換股方式，併購亞太電(3682)，本合併案會以換股進行，亞太電1股換遠傳電信普通股0.0934406，早一步併下台灣之星的台灣大(3045)看法也引發市場興趣，台灣大表示，對競業的合併，給予最大祝福，台灣大表示雙方門當戶對，給予最高祝福。

台灣大對於遠傳與亞太電的合併案，給予祝福，認為雙方門當戶對，台灣大樂見同業一起加入電信產業永續轉型的步伐，共同讓頻譜、能源發揮更高效益、提升行動通訊基礎建設的建置成效，讓所有消費者成為最終贏家，並且為台灣節電、乃至全球永續作出積極貢獻。

台灣大表示，與台灣之星的合併案，已送請主管機關NCC、公平會審核中，希望能得到主管機關之支持，儘快獲得核准，提升雙方用戶、員工、股東、企業合作伙伴等利害關係人權益，促進電信與科技產業健全發展，用5G加速台灣產業轉型升級。

遠傳及亞太電於25日晚間公布重大訊息，遠傳將合併亞太電，亞太電將以每股換取遠傳電信普通股0.0934406，本次合併主要目的為提升競爭力，且合併後對每股淨值、獲利有正面獲利，合併和電信用戶數將來到913萬人，市佔率提升至33%。遠傳將4月15日召開股東臨時會，合併日於暫定9月30日。