在歷經烏俄衝突升溫的撼動洗禮後，台股周線翻黑，但守住半年線。安聯投信認為，就目前的變化來看，烏俄的最大風險已過，待此地緣政治風險情勢逐步緩和，加上下個月聯準會確認升息節奏後，台股應有機會逐步回歸反應企業獲利上修等基本面的正向走勢。操作上宜把握勿追高、勿殺低的大原則。

俄烏情勢成為近期牽動市場的關鍵主因，面對最難分析的地緣政治影響，安聯投信台股團隊認為，從此時程的角度來看，基於美國與NATO的不參戰，24日股市大幅回檔或已反應了多數的衝擊；若從類股角度來看，對金融產業的影響程度較大，除了曝險違約風險，聯準會可能放緩升息的預期，亦可能讓相關族群表現面臨較大壓力。

安聯投信台股團隊表示，相較於電子業面臨後疫情的供需形勢改變的變數干擾，傳產類股重新獲得資金青睞，以運輸、鋼鐵的表現較佳；烏俄戰事打亂金融股的多頭氣勢，俄羅斯主權債違約風險與聯準會升息節奏放緩等疑慮不利金融股的表現。

在電子業部份，安聯投信台股團隊表示，市場憂心供需情勢改變對於價格與庫存調節的不利影響，預期短期股價可能將回歸去年第四季的財報表現，至於其他較不具中長線正向趨勢的類股表現，則有可能面臨評價面的調整。

有鑑於許多情勢在變化，安聯投信建議投資人投資上仍宜把握勿追高、勿殺低的大原則，以產業長線趨勢做為選股的大原則安然渡過此次系統風險。