猶記2021跨2022的連假最後一天，電信業震撼彈莫過於台灣大(3045)併下台灣之星，惟時空背景轉向228連假前的周五晚上，主角卻變成遠傳(4904)、亞太電(3682)，遠傳宣布以換股方式，正式併購亞太電，在台台併後，這一天其實並不意外，只是依舊來的突然，連假前似乎也成為電信業宣布併購的黃道吉日。

遠傳、亞太電昨(25)日晚宣布，雙方將已換股方式進行合併，合併後遠傳為存續公司，亞太電為消滅公司，基準日暫定9月30日，此象徵意義強大，台灣電信業又走回三雄的老路，中華電(2412)、台灣大、遠傳經過重新整隊後再出發。

遠傳看好本次合併主要目的為提升競爭力，且合併後對每股淨值、獲利有正面獲利，本合併案會以換股進行，亞太電1股換遠傳普通股0.0934406。遠傳預計將發行普通股3億5668萬1122股，其中9344萬600股為私募普通股，預計新發行股份總額為35億6681萬1220元整，等同於遠傳約砸下247.4億元併購亞太電。

台灣電信業在4G時代正式邁入一個前所未見的戰國時代，三大兩小的態勢，讓3G時代1399元吃到飽成電信三雄最懷念的美夢，台灣之星、亞太電兩家業者總是以較誘人的價格搶市，往往200元有找就可以有資費吃到飽，儘管電信三雄無法照單全收，但依舊衍伸出後續的499之亂，電信三雄中華電(2412)、台灣大、遠傳各個叫苦連天，收費無法應付龐大的頻譜攤提以及建設、維護等，咬緊牙苦撐在賣，儼然逼近惡性競爭的臨界點。

步入5G時代，電信版圖似乎悄悄發生變化，先從2020年遠傳搶親亞太電，宣布將在3.5GHz共頻共網，結成20年的合作關係，再到去年底台灣大和台灣之星的併購，加上最新遠傳直接併購亞太電，都顯示5G時代「5人行太擠」。

亞太電在去年7月底股東會後前任董事長呂芳銘退休，由現任董事長陳鵬接任，之後前任總經理黃南仁也接著退休，總經理一職由陳鵬接任，但陳鵬自接任董事長一職後卻是相當低調，他在合併記者會上也直言「這是第一次參加公開記者會」，但有趣的是，卻是把亞太電順利出嫁給遠傳，是否其當初接任亞太電就是其階段性任務，此也耐人尋味。

由於亞太電母公司為鴻海(2317)，預計未來雙方完成交易後，鴻海將持有未來遠傳約4%股權，成為第五大股東。