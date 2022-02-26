猶記2021跨2022的連假最後一天，電信業震撼彈莫過於台灣大(3045)併下台灣之星，惟時空背景轉向228連假前的周五晚上，主角卻變成遠傳(4904)、亞太電(3682)，遠傳宣布以換股方式，正式併購亞太電，電信業重回三雄鼎立，少了價格破壞者，似乎也暗指電信三雄搶回電信資費發球權。

其實在台灣大併下台灣之星後，遠傳與亞太電的整併一直就在市場期待中，加上雙方之前就已經在5G共網共頻、也有換股，可說是老早就看對眼，合併只是時間的問題。

電信業分久必合、合久必分，沒有永遠的敵人、只有永遠的利益，乃商業定律，總經理井琪坦言，「計劃趕不上變化」， 本次的合併是雙贏得作法，可以藉此發揮規模經濟，且電信頻譜「粥少增多」，各家業者多是砸重金在標，故透過雙方合併後，不僅頻寬加倍，更橫跨4G和5G，將發揮最大頻譜綜效。

遠傳指出，這項合併案完成後，將擁有業界最大連續700MHz頻段，並藉由現有無線基站立即可提升4G網路容量和5G室內穿透，可充分發揮 700MHz 連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加 5G 覆蓋率，再搭配遠傳既有的 1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz 等低、中、高頻段頻譜資源，將提供遠傳及亞太電用戶更好的全網體驗。

由於亞太電存在許多「1」字頭的吃到飽客戶，用戶權益當然是市場最關心的點，於用戶權益上，本案合併完成後用戶數共計 920 萬用戶，亞太電客戶既有合約不變，總經理井琪也對既有亞太電用戶權益給予承諾，履行合約精神，這也是合併方必須蓋括承的，亞太用戶並將可以享有遠傳之friDay影音、friDay購物、「遠傳心生活」等用戶優惠。

「台灣大將擁有100MHz 3.5GHz頻寬」，這是台灣大併購台灣之星時相當自豪的一點，由於3.5GHz是5G所謂的黃金頻段，各家業者視若珍寶，但進一步看台灣大+台灣之星儘管擁有最大3.5GHz頻段，但其分居所謂的「魚頭」、「魚尾」，並無頻段連續的優勢，而亞太電在先前5G併標時放棄3.5GHz，故儘管併購後，遠傳在3.5G維持80MHz，但遠傳強調，原來雙方於4G以僅約3.5G標金的20%標得之連續2600MHz TDD頻段可整合為40MHz 之5G頻譜，並以既有技術與設備和遠傳3.5G之 80MHz組成120MHz業界最大之5G頻寬提供消費者使用，亦可規劃專網專頻；另外，亞太電與遠傳合併後擁有業界最大之連續800MHz 28G 頻譜，除可提供專網專頻之使用外，更具低軌衛星頻譜合作商機。

「在任職期間一定要讓吃到飽下架」，這是遠傳總經理井琪曾吐露的肺腑之言，隨著電信版圖回到三強鼎立，電信三雄的噩夢-「刀刀見骨的價格」，有機會解除警報，在電信價格破壞者的陸續退場後，電信業又回到傳統三雄，少了破壞的力量，市場最憂心的當然就是價格，未來電信業將有機會再拿會資費發球權，井琪認為，就4G時代來說，參閱各國經驗，吃到飽1399真的已經很低，只是，價格的決定取決於市場機制，合理的資費也有助於市場良性循環，換言之，消費者在5G的資費價格小卻幸可預期應該會比4G少。