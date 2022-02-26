網家(8044)2021年營收485.79億元，續創新高，年增10.7％，稅前淨利3.39億元，年增11.2％，稅後因第四季行銷推廣費用增加，加上併購廿一世紀數位產生一次性費用影響，歸屬母公司業主稅後淨利0.97億元，年減61.4％，每股稅後盈餘0.84元。

網家去年第四季營收為139.47億元，年成長10.8％，改寫單季營收新高，但公司指出，第四季整體零售市場高度競爭、且適逢電商旺季，在商品促銷與行銷推廣費用上大幅增加；以及併購廿一世紀數位產生一次性費用影響，單季虧損1.78億元，也是3年來首季單季虧損，每股虧損1.39元，影響全年獲利表現。

網家旗下PChome 24h購物用戶數已破1300萬，又以女性客群增長較多，26歲以下的用戶增加3成，55歲以上的用戶則提升4成。此外，站上提供十大行動支付領先全台，帶動行動支付的交易額翻倍成長。近兩年受疫情影響，促使品牌及中小企業更加積極深耕大型電商平台、藉此接觸最龐大的客群，PChome 24h購物站上品牌旗艦館如無印良品、理膚寶水、Apple、SAMSUNG等，整體業績年增2倍。集團旗下露天拍賣亦引進國內外知名品牌進駐開店，包含美德醫療、日立HITACHI、車麗屋、良興3C等，2022年將會增加更多品牌專館，此外，露天拍賣繼2019年與美國eBay共同推出平台整合跨境電商，2021年再和韓國最大電商Gmarket開啟合作，目前全站物件數已超過4.3億商品。

跨境電商的營運表現皆有顯著的成長，比比昂今年接續與Cafe24 Japan以及日本最大二手交易平台Mercari、連鎖藥妝店SUNDRUG及線上傢俱品牌LOWYA展開合作，帶動站上GMV月月刷新歷史新高，全年訂單數相較前一年強勁增長近150％。布局東南亞市場、提供一站式跨境電商服務的PChomeSEA，自2020年攜手東南亞五大指標性電商平台合作至今營業額穩定成長，2021年的整體銷售額年成長超過5倍，象徵大東亞跨境生態圈的布局效益顯現。

網家集團持續以Pi拍錢包為發展核心，積極擴展線上及線下的多樣化消費場景，並透過P幣點數回饋循環，提高會員黏著度及使用率。Pi拍錢包會員數已突破130萬，合作店點更超過38萬，包含全台覆蓋率超過99％的停車繳費服務、超商超市、百貨購物、餐飲美食及美妝藥局等，2021年更新增了發票紀錄、樂天網銀掃碼支付、疫苗險等服務功能，使行動支付更加走進全民消費日常。