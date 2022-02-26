俄羅斯入侵烏克蘭 侯友宜：永遠要捍衛中華民國、守護台灣人民

新北市長侯友宜今（26日）出席市政行程談及俄羅斯入侵烏克蘭說，身為中華民國的國民，永遠要捍衛中華民國、守護台灣人民，讓台灣民主自由能夠屹立不搖，自己擔任公職40餘年，所立下的就是要「如何愛護我們的國家，保護我們的人民。」

侯友宜說，擔任警察30餘年，若加上公職共40餘年所立下的就是要如何愛護我們的國家，保護我們的人民；看到烏克蘭就想到台灣，台灣內部一定要記得不要製造對立和衝突，緊緊團結在一起，努力好好守護國家，為人民做事。

侯友宜強調，身為中華民國國民，捍衛中華民國、守護台灣人民，這是自己永遠不變的職責，這也是國人要團結面對的，自己只是盡到國人一分子應有的責任。

「唯有努力團結為人民做事，才不會讓敵人有所機會！」侯友宜說，唯有守住這塊國土，讓中華民國在台澎金馬所有市民、所有民眾齊心齊力，讓台灣因為團結，這塊自由民主寶地才能永遠傳下去。

媒體追問侯臉書提及的不要從內部找敵人，是否在暗示黨內鬥爭，侯回應，中華民國最重要是要有共同意志力，團結在一起，不分你我、不分黨派，大家都是要同心協力，內部團結就是國民應盡的責任，也是自己應該要做的事。