隨著俄烏局勢急轉直下，金融市場膽戰心驚，這場數十年未見的地緣政治風暴效應多大？

《今周刊》特此整理了5家指標外資觀點，提供投資人參考。

台北時間2月22日凌晨時分，俄羅斯總統普丁宣布承認烏克蘭東部兩個分離國的獨立地位，隨後即命令俄羅斯軍隊進入當地「維和」；西方國家對此反應激烈，陸續表態將進行制裁。

至此，這一場牽動全球政經局勢的烏克蘭危機，至少在直覺觀感上，似已從原先彼此僵持的態勢，逐漸進入到所謂的「俄羅斯局部入侵」階段，而各家外資機構近來陸續盤點、擬妥的應對策略，也開始有了更具體的參考意義。

在投資風險的評估上，「地緣政治」一向被認為是最難客觀判讀的變數，就拿2月21日的情況來看，一度傳出法國總統馬克宏促成美國總統拜登與普丁的高峰會；但未料當晚先有拜登提出「俄羅斯不得入侵烏克蘭」的會談前提，此舉被認為將使峰會成行的可能性大打折扣，引發歐股大跌；隨後，就是普丁下令「進軍」烏東，在憂心遭到歐美祭出經濟制裁下，俄股RTS指數當日一度重摔17％。

憂喜之間快速轉折，一時間，全球金融市場彷彿只能跟著普丁臉色波動，確實難以準確評估下一刻的局勢轉變。不過，高盛證券仍試圖從過往經驗量化出恐慌情緒對金融市場的衝擊程度，據此，對烏俄衝突的股市影響作出基本定調。

股市影響

5％是「至少」的修正水準

「如果用2014年俄羅斯入侵克里米亞的情況做參考，那麼，這一回的烏克蘭危機，至少將造成股市下修5％幅度。」高盛首席全球股票策略師奧本海默（PeterOppenheimer）如此表示。他分析，在2014年的克里米亞危機中，投資者對風險溢價的要求大約提高了20個基點，也就是0.2個百分點，由此反推，對股市的影響約莫就是5％。

若以美國標準普爾五百指數來看，自烏俄危機升高以來，至2月18日，指數跌幅約為2.8％，依照奧本海默的基本假設，持續向下修正的空間似乎有限，但請注意，他在發表前述預測時，5％，是「至少」的修正水準。

事實上，根據高盛團隊估算，若烏俄危機從目前的「局部入侵」進一步惡化到全面爆發，那麼標普五百指數或將有6.2％的下跌空間；相對之下，那斯達克指數的下修壓力更為沉重，據高盛估算，跌幅恐近1成，達到9.6％。

不過，若緊張情勢緩和降溫，股市亦將出現明確反彈，高盛預估，屆時標普五百指數將有5.6％的上修空間，那指的反彈空間則上看8.6％。