影》基輔凌晨激戰火光沖天 平民躲地鐵站過夜 11:262022/02/26 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭基輔的地鐵站有避難的居民。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基輔地鐵站裡避難的烏克蘭平民。（美聯社） There are reports of shooting and explosions near Beresteiska in #Kyiv pic.twitter.com/dUA6U95Owv— EAF (@zcjbrooker) February 26, 2022 BREAKING: Footage from the Metro station Beresteiska in #Kiev - ZN Source: https://t.co/GO2MYyfSuP pic.twitter.com/tIo3NP7m8g— Faytuks News Δ (@Faaytuks) February 26, 2022 烏克蘭首都基輔遭到俄羅斯軍事入侵，26日當地傳出長時間槍擊聲與爆炸聲，距離很遠也能聽見砲火聲並看見燃燒的火光，在半夜和凌晨的夜空中顯得十分駭人。當地人上傳至推特的幾支影片，包括布列斯特地鐵站、舒里亞夫卡地鐵站、基輔動物園附近的激烈交戰。根據《Conflict News》報導，布列斯特地鐵站附近的勝利廣場橋樑已遭到炸毀，當地還有烏克蘭音樂家演奏國歌試圖提振士氣。戰爭發生後，地鐵站成為一些烏克蘭平民躲避轟炸的寄宿地點，附近同時成為兩軍的衝突地點。 聲援家鄉抗俄 在台烏克蘭人上街頭 歐足眾球星 力挺烏克蘭 #地鐵站 #烏克蘭 #基輔 #俄羅斯 #布列斯特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏開戰 洪秀柱：台灣無須扮演「抗俄制裁」急先鋒 09:442022/02/26 政治 不斷更新》對「地點」互不退讓 俄烏停火會談破局！ 07:392022/02/26 國際 頭條揭密》喜劇演員演出政治悲劇 澤倫斯基帶領烏克蘭走向戰爭 04:352022/02/26 政治 習、普熱線之後 俄烏和談有望 股漲油跌 04:102022/02/26 財經要聞 閃避俄頭號追殺令 華郵：美擬助烏克蘭總統撤出基輔 10:502022/02/26 國際 馬克宏：對俄經濟制裁 軍援和金援烏克蘭 06:452022/02/26 國際 蔡英文喊「台灣不是烏克蘭請放心」 網：憑蘇貞昌的掃帚？ 08:052022/02/26 政治 俄羅斯大軍壓境烏克蘭 蔣萬安表態支持制裁 網友反應出爐 09:182022/02/26 政治 俄狠打烏克蘭 祭出飛彈百寶箱 10:102022/02/26 軍事 蔡英文臉書「嚴正譴責俄羅斯」 5.3萬網友炸鍋這句話最酸 07:522022/02/26 政治 國際棄兒 俄軍攻入基輔 烏克蘭政府恐垮台 04:102022/02/26 焦點要聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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