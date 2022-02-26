基輔地鐵站裡避難的烏克蘭平民。（美聯社）

There are reports of shooting and explosions near Beresteiska in #Kyiv pic.twitter.com/dUA6U95Owv — EAF (@zcjbrooker) February 26, 2022

BREAKING: Footage from the Metro station Beresteiska in #Kiev - ZN



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烏克蘭首都基輔遭到俄羅斯軍事入侵，26日當地傳出長時間槍擊聲與爆炸聲，距離很遠也能聽見砲火聲並看見燃燒的火光，在半夜和凌晨的夜空中顯得十分駭人。當地人上傳至推特的幾支影片，包括布列斯特地鐵站、舒里亞夫卡地鐵站、基輔動物園附近的激烈交戰。根據《Conflict News》報導，布列斯特地鐵站附近的勝利廣場橋樑已遭到炸毀，當地還有烏克蘭音樂家演奏國歌試圖提振士氣。戰爭發生後，地鐵站成為一些烏克蘭平民躲避轟炸的寄宿地點，附近同時成為兩軍的衝突地點。