台灣烘焙咖啡複合店多那之創辦於1989年，創辦人王建仁從麵包店學徒做起，他如何用72.5萬元起家，打造出南台灣最賺錢的複合式咖啡店？

深夜11點，台中七期一家咖啡館仍燈火通明、人聲鼎沸，這裡，是連鎖烘焙咖啡集團多那之旗下高階品牌「卡啡那」，這家店平均月營收約7百萬元。

「全台應該沒有一家咖啡店的單店業績可以超越他們！」曾幫日本蔦屋書店、乾杯等近兩百個品牌展店的餐飲顧問林剛羽，對這家從高雄崛起的連鎖烘焙咖啡集團如此評價。就連曾入選「世界最美書店」的蔦屋書店在2016年要來台灣拓點時，時任總經理安田秀敏都因該店的高業績和設計裝潢慕名前往考察。

不只單店營收居全台咖啡店之最，多那之靠全台旗下3個品牌、約60家門市，2021年締造年營收12億元的成績，營收直追有5百多家店的連鎖咖啡門市王路易莎的18.79億元。

和北部咖啡店靠小型店衝外帶業績不同，多那之最大特色是8成門市都開在中南部，且主打大坪數店，可說穩坐連鎖烘焙咖啡店南霸天。它的崛起，和獨特的市場定位有關。

「喝咖啡還是需要一些氛圍，所以我堅持每家店都要有設計感。」一向低調，過去從未接受財經媒體訪問的多那之集團創辦人暨執行長王建仁，與《今周刊》約在台南西門圓環的寶美樓門市。他指著店內樑柱，自豪介紹這家日治時期台灣最有名的酒家舊址，為了還原當時建築風貌，他不惜投入上千萬元修復老屋，希望上門客人能沉浸在歷史氛圍中。

發跡》麵包職人在左營創業

今年55歲的王建仁是麵包師傅出身，1989年，他用標會來的72.5萬元，頂下高雄左營一家麵包店，正式創立多那之蛋糕烘焙門市。

「學徒當了1年多才正式摸到麵團，我永遠無法忘記自己做出第一個麵包時，騎著腳踏車，迫切想把溫熱麵包送給媽媽吃的感動。」談起創業初衷，王建仁回憶，小時候家中環境不好，當學徒期間沒有一天不思考要如何改善家中經濟，直到看見母親品嘗自己親手做的麵包，露出滿足表情的那刻，就決定以烘焙為志業，把這份感動傳遞給更多人。

靠著品質和服務，他很快就闖出成績，並陸續開了4家門市，全盛時期，門市加代工營收最高達1.5億元。