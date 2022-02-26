香港《文匯報》報導，香港新冠疫情嚴峻，逾420間安老院舍爆疫，逾1500名院友及逾510名員工染疫，大批院友因院舍缺乏人手而未獲適切照顧。有消息人士透露，特區政府正研究從大陸、主要是廣東省引入約2000名保健員，最快下周便可抵港。部分會由社署聘請，派往即將於各區專門為長者設立的社區隔離及治療中心工作，其餘則由院舍申請用以填補人手。

消息指，這批保健員將透過類似補充勞工計畫的框架協議赴港，由於特區行政長官會同行政會議日前已通過引用《緊急法》，豁免抗疫人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，故他們赴港無須通過勞顧會審批。據知，如招募順利，首批「大陸援兵」最快下周抵港。

報導稱，香港院舍出現大規模爆疫，10例以上確診個案的院舍已逾50間，以致嚴重缺乏保健護理人員。有消息指，特區政府本來打算設立多間專門服務長者的社區隔離及治療中心，惟因人手嚴重不足而遲遲未能成事，唯一辦法是透過「大陸援兵」協助。

★《緊急法》豁免審批加快流程

目前，保健員需要按《安老院規例》註冊，截至2019年初，香港共有約2.3萬名註冊保健員，但第五波疫情肆虐下，至今已累計逾420間院舍出現不同程度爆疫，逾1500名院友及逾510名員工染疫。隨着行政長官會同行政會議於日前通過根據《緊急情況規例條例》訂立的《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》（《規例》）刊憲，為特區政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等提供法律基礎，以容許特區政府豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求。

保健員是其中一項適用該《規例》的「內援」。消息指出，該批「大陸援兵」將透過類似補充勞工計劃的框架協議赴港，而由於他們可被視為「受豁免的某些人士」，無須通過勞顧會審批。據悉，部分大陸援港保健員會由社署直接聘請，來港後派往社區隔離及治療中心照顧長者，其餘則由院舍申請用以填補人手。

消息指，相信該批保健員主要從廣東省募集，會說粵語，「至少『同聲同氣』，溝通不成問題」，但要先接受培訓並分批抵港，相信如募集情況順利，最快下周便可抵港。

★院舍缺40％人手等救兵

香港安老事務委員會主席林正財指出，目前養老院舍的護理人手極度不足，「本身已欠20％人手，如今多間院舍爆疫，單是確診及要接受隔離者都幾百，估計欠缺40％人手。」

他表示，據知有私營院舍爆疫後，只餘院長一人沒有染疫，需透過一人之力日以繼夜留在院舍照顧十多名院友。他認為，即使有2000名「大陸援兵」，仍不足以應付現有工作的人手需求，但可在短時間內「救火」，實屬必要。

香港社福界立法會議員狄志遠表示，疫情下院舍根本難以請人，因此邀請大陸保健員赴港也屬辦法之一，但認為他們必須有足夠的專業知識，且僅作為目前緊急情況之用，待疫情平復後便功成身退。長遠而言，他認為要檢討安老院舍人手問題，包括考慮資助安老院舍亦如私營院舍般，在香港以外聘請人手。

香港社會福利署在回覆香港《文匯報》查詢相關計畫時表示，暫未有進一步消息提供。