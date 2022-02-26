烏俄戰爭爆發，不少民眾好奇各國戰力，其中一名網友詢問，小國中的最強者是誰？而國土面積比台灣小的以色列狂被網友點名，由於全民皆兵的制度，使該國人均戰鬥力破表，加上鄰國都是敵國，實戰戰績有目共睹，真的可被封為最強者；另也有網友認為，不以軍事力量來看，梵蒂岡也很強，打了恐釀全世界參與的宗教聖戰。

一名網友今在PTT上發文說，全世界有將近200多個國家，有些國家的國土面積很大，但也有些國家的面積很小，而小國之中不乏有國力強盛、讓大國不敢輕易動武的，不知道這些小國中的最強者是誰？

國土面積比台灣小的「以色列」狂被網友點名，「800萬人全民皆兵」、「以色列女的要當兩年兵、男的更長，真的兇悍」、「以色列，滿滿戰績有目共睹」、「以色列建國戰爭，四周全是敵國，且不像台灣有海峽天險可守」、「以色列一國可以單挑整個阿拉伯世界」、「以色列做全球生意，掌控美國命脈，讓對方支持建國還提供軍備」、「以色列強到跟鬼一樣」、「以色列人均戰力爆表」、「以色列人有戰力，科技裝備也很強」。

另也有網友認為若不限於軍事力量的話，超強大的國家應該是「梵蒂岡」，「梵蒂岡 的信徒幾十億，誰敢動啊」、「梵蒂岡是真正的聖地」、「不限軍事力量絕對是梵蒂岡」、「梵蒂岡吧？宗教聖戰超狂的」、「梵蒂岡，有哪國敢打」、「梵蒂岡真的不能小看，你以為宗教力量很弱」、「梵蒂岡，打了會變幾十億的聖戰」。