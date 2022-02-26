聖暉(5536)及子公司朋億(6613)因應集團發展需求，斥資新台幣2.1億元取得揚博(2493)500萬股普通股，持股比約4.37％，將共同合作打造PCB及半導體先進製程設備、材料整合服務，且期望與朋億進行資源整合，在業務拓展方面合力取得綜效。

聖暉集團表示，揚博主要以PCB濕製程設備為主，揚博於5到6年前開發擁有許多專利的ABF載板垂直顯影Amopc Wing Etching系統，主要應用於5G/AI的PCB載板製程，已獲各大PCB大廠使用，為國內高階PCB設備及半導體相關製程材料重要供應商。

聖暉以營造、機電整合、無塵室、製程、化學供應系統設備等多工種服務，客戶遍及台灣、大陸、東南亞等地區。朋億主要在高科技產業廠務水氣化供應系統的研發設計、製造、安裝與測試，近幾年戮力拓展半導體製程領域設備開發與佈局。本次入股結盟揚博有助於雙方資源整合發揮綜效，進一步擴大兩岸半導體、光電、PCB等產業業務商機，有助雙方長期發展。