they don't call it the Target Center for nothin' pic.twitter.com/HCDioRPUMU — Philadelphia 76ers (@sixers) February 26, 2022

看來「大鬍子」哈登融入新東家的速度有夠驚人！七六人26日迎來哈登加盟之後的首秀，他就交出27分、12助攻與8籃板的接近大三元數據，恩比德也有34分、10籃板，兩大球星攜手帶領七六人最後以133比102輕取地主灰狼，本季第36勝入袋。

比賽才打沒多久，哈登就用「三分打」攻下效力七六人第一分，隨後更幫七六人逐漸擴大領先，上半場打完，七六人65比49大幅領先地主灰狼，半場投6中4、8罰7進的哈登，攻下全隊最高17分，外加5助攻、3籃板，恩比德也有14分。

來到下半場，哈登與恩比德很快聯手幫助七六人擴大領先到26分之多，哈登的個人數據也很快打到接近大三元，來到末節還剩6分51秒，他就只差2籃板就完成大三元，可惜打到最後4分25秒，場上大局底定，七六人也換下主力了。

七六人除了哈登、恩比德兩大球星優異表現，馬克塞也拿28分，展現可跟哈登在場上共存的能力，賽布爾也拿11分、7籃板與3抄截；灰狼以唐斯25分最高，羅素也拿21分，愛德華茲雖拿15分，全場投13中5的手感卻不太理想，麥克丹尼爾斯10分。