印尼蘇門答臘省（Sumatra）西部於昨（25）日台灣時間上午9時39分發生規模6.2的地震，震央深度10公里。印尼政府雖未發布海嘯警報，但已經造成當地7人死亡、85人受傷。

外交部長吳釗燮獲知印尼地震相關訊息後，立即指示亞太司長周民淦致電駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）代表章溥帝（Budi Santoso），代表台灣政府與人民對印尼震災表達誠摯慰問。章溥帝代表感謝台灣政府與人民的慰問與關懷。

依據我國駐印尼代表處目前掌握的資訊，尚無國人或台商因地震傷亡、受困或有財產損失。外交部與駐處將密切注意災情發展，並與印尼相關部門保持聯繫，以隨時提供必要協助。

國人在印尼境內如果遭遇急難狀況需要協助，請撥打我國駐印尼代表處緊急聯絡電話：＋62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：＋62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。