香港第5波疫情嚴峻，單日確診數字昨首次破萬。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早於電台節目表示，此波疫情有機會在3月見頂，預料死亡人數可能再升，建議應強制市民接種新冠疫苗，特別是長者。

孔繁毅表示，第5波疫情有機會在3月初或中旬見頂，屆時可能每日有2至3萬人確診，實際數字更可能多數倍，死亡人數可能再升。他指，目前死者當中，9成沒有接種疫苗，尤其是安老院舍的長者，並強調抵抗病毒的關鍵在於第3針，完成接種3針後，不論中和抗體及刺突蛋白都會有所提升，可減低重症及死亡風險，故建議當局考慮強制打針，尤其是長者，以加快接種速度。

孔繁毅指，5至17歲人士接種首兩劑BNT的間距為8個星期，他認為可考慮進一步縮短至4個星期，惟必須在大腿外側接種，距離心臟遠一些，能減少出現心肌炎的機會。至於0至3歲未能打針的幼童，需要依靠家庭的免疫屏障，所有家人及接觸者都應打齊三針，保護幼童。

至於政府將直接將快篩陽性人士，視為染疫者跟進，不用經過核酸檢測確認。孔繁毅認同相關的做法，並指現在實驗室工作量已爆量，新做法可加快檢測結果，但預期會找出更多個案，呼籲有長期病患的長者需盡快求醫。