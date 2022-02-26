「步步驚心CP」吳奇隆和劉詩詩2015年領證結婚，3年前兩人迎來長子「步步」出生，組成一家三口幸福家庭。昨(25日)卻驚傳吳奇隆與女助理過從甚密導致婚變，幸好吳奇隆第一時間已發聲明否認，而網友好奇所謂無風不起浪，八卦傳聞的源頭到底是誰？其他自媒體透露，這回放消息的來源恐是劉詩詩的粉絲，讓外界相當驚訝。

昨八卦微博「吃瓜少女張小寒」用漫畫方式影射一名已婚「大齡男星」婚前和經紀人交往，因和女星結婚將經紀人甩了，最近又愛上神似經紀人的嫩妹助理，引來網友發現其中男、女星的合照和吳奇隆、劉詩詩當年的婚紗照雷同，吳奇隆工作人員則駁斥是假消息，正走法律途徑維護權利。

網友指出消息來源是劉詩詩粉絲。（圖／翻攝自吃瓜鵝今日搬微博）

吳奇隆提告消息傳開後，「吃瓜鵝今日搬」微博透露，就他所知這件事的消息來源「很有意思」，「據悉始作俑者就是劉（意指劉詩詩）粉啊，張小寒是根據劉粉發的微博編料，她的粉圈（點）她畫的，還有劉粉編吳的料又不是一天兩天」，最後更呼籲：「這些喜歡編造八卦的網友，要是有實錘，就放實錘，要是沒實錘，就編一些亂七八糟的料來故意迷惑大家了」。

另有網友指吳奇隆、劉詩詩最近才一起回娘家過年，感情無異狀。（圖／翻攝自坐等olive的零食君微博）

無獨有偶，「坐等olive的零食君」微博也發文強調劉詩詩和吳奇隆最近還一起回娘家過年，並沒有所謂的感情生變，至於所謂的「助理同款」，都是被網友自行腦捕瞎編的，「圈內人士認證，明星把品牌送的衣服給身邊人穿是很正常的事情」，也說：「張小寒的漫畫是根據粉絲投稿編的，這幾個人是lss（劉詩詩）和pyy的cp粉，對吳奇隆恨之入骨，造謠辱罵多年了。」並澄清吳奇隆剛好昨天換微博頭像只是為了替綜藝節目宣傳，且照片中他婚戒不離手，可知婚姻無異狀。

網友曬出照片，所謂的助理同款都是瞎編的。（圖／翻攝自坐等olive的零食君微博）

其他網友則回應：「律師函嚇不到你嗎！？？你說劉粉編的你有證據嗎」、「張小寒應該退出狗仔界，她頂多是個狗，到現在為止除了造謠，沒有過任何實錘」、「都是打工人真的不要再給女性增加就業歧視了，最後一句說得真好！！！」、「造謠的邏輯是這樣：都穿了上衣褲子，就是同款！都是白色的鞋，就是情侶裝！都長了五官，就叫眉目相似！」。