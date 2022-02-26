俄羅斯與烏克蘭的戰事引起全球關注，台海兩岸之間的關係也成為國際網友討論重點之一，近日網路上更傳出「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，雖然退輔會主委馮世寬日前稱這樣的說法很無知，但國民黨立委賴士葆就忍不住說，「只有台灣淡定！」

賴士葆在臉書表示，台海問題成為推特上的熱搜，澳洲的幾個媒體輿論都在關注大陸會不會複製俄羅斯入侵烏克蘭的模式套用在台灣，但卻只有台灣保持淡定，並指出包括美國前總統川普、CNN記者等人也都認為大陸可能運用類似手法入侵台灣，馮世寬卻認為「今日烏克蘭明日台灣」的思維是無知，「那麼『今日烏克蘭不會是明日台灣』才是先見之明嗎？」

賴士葆指出，烏克蘭總統想要加入北約組織，歐洲27位領導人沒有一個支持、沒有人願意捲入紛爭，儘管國際社會主張以經濟外交方式制裁俄羅斯，但軍事上烏克蘭是孤軍奮戰，沒有任何國家願意派子弟兵替別的國家打仗，連「世界警察」美國也表示不會派兵去烏克蘭作戰，而烏克蘭總統說這些制裁並沒有辦法嚇阻俄羅斯，「這樣給我們什麼樣的啟示？」

賴士葆認為「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，指出將台灣與烏克蘭的類比，有相同也有不相同的地方，而政府最大的責任是要保護人民的身家安全，不要戰爭要和平，「不要讓台灣變成烏克蘭是人民最卑微的願望」。