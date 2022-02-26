皮蛋的外觀通常是整顆黑色的，不過有網友吃到金黃色的皮蛋，剖半後橘黃色蛋黃內餡還流了出來，和常見黑綠色的固狀蛋黃非常不一樣，讓他擔心是否變質了，趕緊上網詢問，沒想到有老饕一看跳出來大喊是極品，表示這種更美味。

一名網友在臉書「爆廢公社」指出，媽媽近日拿兩顆皮蛋給他吃，剝開後卻與一般皮蛋長得不同，自己還是第一次看到，但媽媽平時較節儉，常常東西放很久還不丟，讓他懷疑這種金黃色的皮蛋是否還能吃，於是發文詢問「這是正常的嗎？」

原PO也貼出金黃皮蛋的照片，皮蛋的蛋殼偏黃，整顆皮蛋剝殼後呈現金黃色，蛋白則是透明的，剖開後的蛋黃長的像溏心蛋，為橘黃色流沙狀，和一般全黑色的皮蛋很不一樣。

貼文釣出內行人表示，黃金皮蛋很好吃而且較少見，通常製作過程中使用的可食用純鹼，以及外面敷的石灰量是比較少的，「這個好吃，但好難買得到」、「比較少有，小時候吃過兩次，口感比較不一樣」、「這個是好吃的皮蛋，你賺到」、「我剛才才吃而已，那是黃金皮蛋」。