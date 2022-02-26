新北市一名潘姓男子和女性友人在2019年時，邀約許姓男子一同在摩鐵同樂，未料在酒過三巡後，潘男竟對友人起了色心，不顧女方反抗，將她拖進房內性侵，許男見狀竟也恐嚇「再掙扎的話，我要強暴你。」接著接力硬上，女方隔日酒醒後身心靈受創，前往醫院驗傷提告。新北地院後審理後，依強制性交罪判許男2年，緩刑5年，而潘男雖以30萬元和解，因宣判前仍未付款，遭判刑3年4個月，均可上訴。

據判決書指出，潘男於109年5月6日邀約女性友人，及許男一同到摩鐵歡唱同樂，在喝了不少酒以後，潘不顧友人反抗，竟強吻對方，性侵得逞後離開，許見潘離開後，看到女子躺在床上，十分性感，便告訴她「你再掙扎的話，我要強暴你」之後開始進行性侵，隔日，友人不甘被兩名男子侵害，驗傷後提告。

法官審理後，認為，許男坦承犯行且開庭前已與該女子道歉，完成和解，因此依強制性交罪，判刑2年，緩刑5年，在緩刑期間交付保護管束，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時義務勞務，且參加法治教育課程6小時。

而潘男，雖坦承犯行，也提出以30萬元與女性友人和解，但在法院審理時仍未付清款項，因此法官認為潘男仍無悔悟，依強制性交罪，判刑3年4個月，不得減刑，二人均可上訴。