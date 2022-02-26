國民黨文傳會主委凌濤、國民黨發言人李明璇質疑行政院長蘇貞昌草率宣示要對俄羅斯制裁，批蘇是操弄政治口號「空喊王」、政治空話。但國民黨立委蔣萬安則表態「我支持台灣參與美國的經濟制裁行動」，遭外界解讀黨內不同調。對此，蔣萬安26日回應，未來從經濟制裁進入到晶片制裁，台灣應該可以為國際社會盡一份心力。

國民黨文傳會主委凌濤批行政院長蘇貞昌草率宣示要對俄羅斯制裁，不顧國家安全，批蘇是操弄政治口號「空喊王」，國民黨發言人李明璇也質疑，民進黨政府光速宣布經濟制裁、「龜速撤離」我國僑胞，棄僑胞不顧，忙著喊政治空話。

蔣萬安26日出席信義區富台里新春團拜，受訪時被問及黨內對於經濟制裁不同調的看法，蔣萬安說，俄羅斯對於烏克蘭的軍事行動應予以譴責，任何對於主權領土的侵入都應該譴責，台灣在科技及提供人道救援上，可以思考來做， 在高科技產品、晶片生產上，應該跟國際接軌，站在高科技產業戰略位置上的要角，未來從經濟制裁進入到晶片制裁，台灣應該可以為國際社會盡一份心力。

對於歐美袖手旁觀，台灣是否將步入烏克蘭的後塵？蔣萬安認為，也不避過度延伸，歐美沒有辦法援助烏克蘭，當然要從中分析了解，從中學到寶貴一課。

被問及國民黨出現懷疑美國的論述的看法，蔣萬安指出，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，大家非常關注，對於國際局勢變化也有各種說法，但此時此刻大家就是堅定信心、團結一致。

蔣認為，對於馬上可能面臨到的各項挑戰，包含是否會衝擊民生物資需求？影響國家安全？對產業造成衝擊？政府應拿出作為，蔡英文政府也應該思考台灣是否能提供人道協助的可能性，為國際社會盡一份心力。