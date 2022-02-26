台南市文化局以台南州會做為「正義與勇氣之路」起點，設立紀念碑。（曹婷婷攝）

228受難者家屬湯德章之子湯聰模（中）、林茂生孫子林忠志（右）王育霖之子王克紹（右）。（曹婷婷攝）

今年是228事件75周年，台南市政府7月底將於市定古蹟原台南州會成立「台南市228事件紀念館」，選在228紀念日之前，以台南州會做為「正義與勇氣之路」起點，設立紀念碑，今天由市長黃偉哲與228受難者家屬包括湯德章之子湯聰模、林茂生孫子林忠志、王育霖之子王克紹一同揭碑。

89歲的湯聰模今天坐輪椅來到現場，他說，不知道場面這麼盛大，頻說「很感動也歡喜」。王克紹說，今天意義重大，歷史見證才能讓事蹟永存，也讓台南228歷史相關的這條文化巡禮動線更為完整。

林忠志從台北南下，他說，回到家族的起點很感動，但228事件對家族而言是悲傷的，也是台灣歷史創傷。他說，縱然歷史可以寬容、放下，但若加害者沒悔改，真相沒出來，受難者家族很難說出「原諒」。「75年過去，長輩一個個離開，等了75年還是不知道林茂生死在哪？屍體在哪？」

建於1935年的原台南州會，是228事件時，湯德章等人在此被捕之地，黃偉哲表示，來到「正義與勇氣之路起點」紀念碑，可以引領後代、後輩對過去發生的228事件及前輩付出努力，產生更多的認同。

面對228受難者盼著真相的心情，他說，會窮盡更多力量，把過去歷史的蛛絲馬跡整理出來。他說，過去前總統李登輝或歷任總統都曾針對政府責任做了道歉，但，我們還是必須要把過去歷史還原，讓後代子孫能夠有更清楚的認知跟了解。

黃偉哲說，台南市228紀念館雖不是全台第一個228紀念館，但對台南市有非常重要意義，尤其可以讓後代的子孫，我們後人可以知道這段歷史，後代子孫也有義務記住這段歷史，所以，市府在288紀念館規畫正義與勇氣之路，串接過去歷史地點足跡，讓更多人了解這段歷史現場。