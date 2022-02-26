俄羅斯總統普丁24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，無情戰火造成上百人死傷，因此面臨世界各國譴責，一名住在香港的俄羅斯網紅「俄仔」（Ansheles），收到網友私訊詛咒「最好都死光」，讓無端成為眾矢之的他感到無奈。

俄羅斯網紅俄仔（Ansheles）在Instagram限動貼出網友私訊截圖，只見對方寫下「希望你們俄羅斯人全部感染新冠肺炎，然後歸西死光」的惡毒字眼，讓他在截圖打上問號，不解為何自己反成為網友攻擊、宣洩不滿情緒的對象，對此，他也發出全黑底圖回應：「我的家族有一半住在烏克蘭，看到今天發生的事，很難不擔心難過」，直接透露出自己無奈處境。

香港俄籍網紅俄仔遭網友私訊詛咒，無奈發文道出心聲。（ansheles_artem IG）

俄仔接著表示：「要活在現實世界衝突中，又要為非我控制的事面對網路霸凌，實在讓人覺得無處可逃」，簡短幾句話道出內心無奈，對此，有不少網友留言替他打氣：「打仗實在不關你的事，是當地政府的錯，我不會怪你」、「政權的錯不是您的錯，沒有人想要每日活在恐懼之中」、「關俄仔什麼事？他有支持發動戰爭嗎」、「不用在乎無故傷害你的人」。

俄羅斯籍女模Tasia發文希望戰爭早日停止。（anastasia.artamon IG）

俄羅斯籍女模Tasia也在Instagram限動貼出普丁照片，並用英文寫下「Putin ≠ .Stop! The Russians don’t want war, Russians want peace.（普丁不等於俄羅斯，請停止吧！俄羅斯人並不想要戰爭，只想要和平）」，更轉發俄羅斯人發起反戰示威被逮捕的畫面，強調「這是當俄羅斯人發起反戰示威後，所發生的事情，俄羅斯人並不想要戰爭，也反對入侵烏克蘭的決定」。