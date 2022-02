俄羅斯總統普丁24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動,無情戰火造成上百人死傷,因此面臨世界各國譴責,一名住在香港的俄羅斯網紅「俄仔」(Ansheles),收到網友私訊詛咒「最好都死光」,讓無端成為眾矢之的他感到無奈。

俄羅斯網紅俄仔(Ansheles)在Instagram限動貼出網友私訊截圖,只見對方寫下「希望你們俄羅斯人全部感染新冠肺炎,然後歸西死光」的惡毒字眼,讓他在截圖打上問號,不解為何自己反成為網友攻擊、宣洩不滿情緒的對象,對此,他也發出全黑底圖回應:「我的家族有一半住在烏克蘭,看到今天發生的事,很難不擔心難過」,直接透露出自己無奈處境。

香港俄籍網紅俄仔遭網友私訊詛咒,無奈發文道出心聲。(ansheles_artem IG)

俄仔接著表示:「要活在現實世界衝突中,又要為非我控制的事面對網路霸凌,實在讓人覺得無處可逃」,簡短幾句話道出內心無奈,對此,有不少網友留言替他打氣:「打仗實在不關你的事,是當地政府的錯,我不會怪你」、「政權的錯不是您的錯,沒有人想要每日活在恐懼之中」、「關俄仔什麼事?他有支持發動戰爭嗎」、「不用在乎無故傷害你的人」。

俄羅斯籍女模Tasia發文希望戰爭早日停止。(anastasia.artamon IG)

俄羅斯籍女模Tasia也在Instagram限動貼出普丁照片,並用英文寫下「Putin ≠ .Stop! The Russians don’t want war, Russians want peace.(普丁不等於俄羅斯,請停止吧!俄羅斯人並不想要戰爭,只想要和平)」,更轉發俄羅斯人發起反戰示威被逮捕的畫面,強調「這是當俄羅斯人發起反戰示威後,所發生的事情,俄羅斯人並不想要戰爭,也反對入侵烏克蘭的決定」。