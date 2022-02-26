因應俄烏情勢，行政院長蘇貞昌日前指派副院長沈榮津，邀集各部會盤點檢視能源、民生物資、工業物料、金融市場等四大面向，確保物資、物價及金融穩定。行政院今發出新聞稿表示，目前國內汽油及柴油備足145天的庫存量；另並訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，以穩定國內油價。另外，我國雖向有向俄羅斯進口液化天然氣，但3月屆期且暫不繼續採購，液化天然氣民生用戶及液化石油氣（桶裝瓦斯）價格，將維持不調漲。

因應俄烏開戰產生的周邊效益衝擊，沈榮津昨日邀集經濟部、農委會、金管會、財政部、中央銀行、主計總處及國發會等相關部會，盤點檢視能源、民生物資、工業物料及金融市場的變動情形，並研提各項穩定措施。

針對油氣進口部分，中油公司原油採購來源多元，且國內已備足145天的庫存量，供應無虞； 液化天然氣（LNG）及液化石油氣（桶裝瓦斯）供應無虞，其中俄羅斯液化天然氣氣源雖將於今年3月屆期且暫不繼續採購，因採購來源多元，應無影響；另在液化天然氣民生用戶及液化石油氣（桶裝瓦斯）價格，將維持不調漲。

民生物資部分，俄烏情勢雖使黃豆、小麥期貨價格呈現波動，惟在國內業者已提前採購，未來5個月供應無虞，加上政府免徵營業稅及調降關稅，將可確保價格穩定。國內也者去年未自俄羅斯進口玉米，，僅自烏克蘭進口少量玉米（占總進口量1.64％）目前國內庫存33萬公噸，已訂購226萬公噸，未來7個月供應無虞。

行政院表示，俄烏兩國非我工業物資主要進口國，像是半導體原材料氖、鈀及全氟丁二烯，國內業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非我鈀金屬的進口來源，另國內業者亦具備精煉再製之技術能力，應無影響。至於工業氣體（氖氣 Ne）及全氟丁二烯（C4F6），目前國內均有庫存量，且有多元供應來源，短期影響不大。

俄烏兩國粗鋼產量占全球比重5％，去年全球粗鋼產能利用率僅達78.4％，尚有擴產空間，不致造成供給短缺。我國業者自俄烏兩國主要進口品項為鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將會減少出口，優先供應國內所需，協助平抑鋼價。

至於股匯市部分，財經部會將密切關注國內外政經情勢發展，審慎評估臺股走勢及外資動態，國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會議，研議穩定市場對策。