台中市持續推展棒球運動，提供市民與運動員優質環境，市府運動局爭取中央補助，並籌編市府預算建造台中霧峰舊正棒球場，自第一階段整建於2019年12月完工啟用後，深獲各界好評。

運動局長李昱叡表示，今年將進行第二階段場地設施優化，兩階段設計每年營運維護管理共投入近3000萬元預算，今年更首度迎接睽違13年重返台中舉辦的全國高中木棒聯賽，台中棒球運動持續推升。

李昱叡說，市長盧秀燕積極推動棒球運動，重視霧峰區舊正棒球場建設情形，感謝中央與地方民代及體育署，第一階段挹注總經費達2000萬元，讓場地從原本雜草叢生的荒蕪之地，經過全新打造成為優質棒球場地。

盧秀燕責成運動局持續提升運動環境品質，運動局積極爭取預算挹注850萬元進行第二階段球場設施優化，包含增設防撞設施、LED計分板、看台增置、遮陽板及球場照明強化等，預計今年底完工，未來市府仍將積極推動台中棒球運動發展，盼提升國家棒球選手實力。

運動局表示，110學年度全國高中木棒聯賽成功於霧峰舊正棒球場舉行，培育棒球人才，也代表台中透過打造高優質運動環境，提升基層運動風氣，同時也與中華民國學生棒球運動聯盟合作。

規畫國小軟式棒球與女子軟式棒球聯賽等陸續於台中舉辦，並持續支持基層三級棒球運動實施計畫，舉辦金龍盃、人言盃等賽事，推動棒球運動不遺餘力，盼陸續讓全國性棒球賽事移師台中舉行，帶動城市棒球運動風氣。