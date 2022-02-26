戰火無情！俄羅斯大軍壓境，烏克蘭首都基輔的居民連夜逃離家園，躲在地鐵站和防空洞尋求庇護，不過網路上稍早卻傳出一名年輕孕婦被迫在地鐵站分娩，幸運的是最終順利產下寶寶，一張新生兒照片感動無數網友，更有人感慨表示「這孩子值得自由的未來！」

根據《每日郵報》報導，烏克蘭首都基輔24日遭受空襲以來，當地居民紛紛攜家帶眷逃到當地的地鐵站，不少民眾也持續透過網路通訊軟體「Telegram」向外界聯繫，稍早更傳出有一名23歲的孕婦逃難至地鐵站後，被迫在現場分娩。

烏克蘭警方聽到孕婦的尖叫聲後緊急協助接生，該名女子最終在25日晚間順利誕生一名女嬰，眾人在逃難之餘，一同迎接了新生命的誕生。事後警方叫了救護車將母女送到醫院安置，目前情況良好。

據悉女嬰被命名為米婭（Mia），於此同時，基輔正面臨獨裁暴政侵襲，而女嬰誕生的消息傳開後，更被眾人譽為是一個奇蹟，在烏克蘭最黑暗的時刻帶來了希望。照片中可見，女嬰在庇護所裡緊緊抓住母親，這一幕更是感動無數網友，紛紛留言直呼「她值得擁有一個自由的未來」、「願上帝保佑她，保佑此刻的烏克蘭」。

She deserves a future of freedom. Baby Mia, born tonight in a Kyiv metro station whilst tyranny attempts to rain down on the city. God bless her, and Ukraine tonight. 💛🇺🇦 pic.twitter.com/0yv0VDoMlH — James Metcalfe (@MrJMetcalfe) February 25, 2022

在這個風雨飄緲之際，人性光輝更顯得難能可貴，烏克蘭東部第聶伯羅市一家兒童醫院將新生兒加護病房移至臨時防空洞內，由於情況相當危急，醫療資源嚴重不足，醫護人員甚至只能透過手動方式維持新生兒呼吸，讓他們得以延續生命。

影片中可見，嬰兒被不同顏色的毛毯包覆，躺在臨時的病床上，一些小孩被醫護抱在懷裡，甚至有醫護手動幫小嬰兒維持呼吸，不過狀況相當有秩序，並沒有人哭泣。