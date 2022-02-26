衛福部長陳時中在高雄市長陳其邁陪同下，到旗津天后宮參拜。（柯宗緯攝）

搶救旗津觀光大作戰！衛福部長陳時中在高雄市長陳其邁陪同下，到旗津充當觀光代言人。（柯宗緯攝）

衛福部長陳時中在高雄市長陳其邁陪同下，到旗津大啖海產。（柯宗緯攝）

旗津228連假首日仍不見遊客。（柯宗緯攝）

高雄市旗津在今年農曆年前爆發疫情，商圈、攤商業績慘澹，雪崩式下跌剩1成。228連假首日，衛福部長陳時中在高雄市長陳其邁陪同下，特地到旗津視察，陳其邁直說，今天是感恩之旅，旗津社區很安全，歡迎大家來旗津，也預計3月初提出振興方案，幫助受損的店家。陳時中也帶頭逛旗津大街、大啖海產，充當旗津觀光代言人。

陳其邁今與陳時中搭乘渡輪抵達旗津，先步行到旗津天后宮參拜後，接著到旗津大街海產店用餐，並向旗津大街商家、民眾致意，後續將轉往旗津公有市場、旗津海灘，陳時中也將與陳其邁換上海灘裝，歡迎遊客感受高雄的熱情。

不過，今天中午前旗津大街上的遊客人稀稀落落，部分店家仍沒有營業，而開門做生意的店家則乾瞪眼，但也有從外地來的遊客，遇到陳時中及陳其邁熱情的打招呼，另有商家大吐苦水，希望市長快點救救旗津觀光。

高市府日前宣布振興旗津方案，將在3月中旬公布，但當地民眾直呼太慢。陳其邁今表示，已經開過會議，對於旗津有整套做法，包括如何活化當地觀光，也對實質商家受損有補貼方案，最快3月初會公布相關細節，並配合春節旅遊。

陳其邁強調，現在旗津的疫情狀況，社區傳播風險非常低，相對來說社區非常安全，也歡迎大家來旗津旅遊，但相關防疫措施也拜託大家務必配合；市長、部長都挺旗津，會全力讓觀光、商家 生活比過去還要好，這點放心交給市長就好。

陳時中指出，今天受到陳市長之邀，特別來見證旗津疫情已經散去，這裡是安全的地方，歡迎大家多多來旗津遊玩，他也讚賞旗津港邊的景色很美，美食也很多，勾起很多以前的回憶，鼓勵不分老幼都可以來觀光。

針對催打疫苗施打率政策，陳時中指出，第一、二劑有200元直到3月底，第3劑施打率目前39％，希望能趕快達到50％，還是要強調打疫苗，無法完全控制著疫情，「媽祖有保庇，疫苗也會保庇」，打下去後重症率跟死亡率差別非常的多，拜託大家一方面防疫、一方面開放，疫苗要打好。