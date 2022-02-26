台中市府26日在梧棲區梧南國小辦理「運動i台灣2.0計畫-2022年梧棲全民迷你足球運動日」。（台中市府提供／ 盧金足台中傳真）

台中市政府重視兒童運動發展，市長盧秀燕上任後首度推動迷你足球運動深獲好評，為讓足球運動持續向下扎根，26日在梧棲區梧南國小辦理「運動i台灣2.0計畫-2022年梧棲全民迷你足球運動日」，現場指導學童足球運動知識與技能，培養團結合作運動精神，親子同歡。

運動局長李昱叡表示，市府致力打造「酷運動、酷城市」，今日活動特別到海線梧棲區辦理，帶動在地足球運動風氣。台中市連續六年榮獲體育署頒發運動i 台灣計畫「特優」縣市，運動局將持續透過運動與體育深入台中各區，帶動全民運動風氣。

市府力推足球運動發展，辦理包括「國民小學迷你足球賽」、「台中女子足球節」、「台中市偏鄉校園社區足球扎根計畫」等多項活動，今年將辦「2022社區足球深耕計畫-幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫」，教導球員專業足球技巧，鼓勵孩童參與足球運動，6月也將辦「台中市社區足球節」，透過比賽遊戲激發幼童對迷你足球的興趣，深耕足球運動人口。

運動局說，因應疫情，活動均遵照中央流行疫情指揮中心最新防疫規範，也請市民配合一同建立安心運動場域。