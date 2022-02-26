依勞工職業災害保險及保護法規定，當勞工發生職業災害死亡時，遺屬可以請領遺屬年金，如果全部的遺屬都不符合請領標準時，可以請領40個月平均投保薪資的「遺屬一次金」，但由於現行的勞保條例並沒有遺屬一次金規定，如果遺屬已經先申請過5個月投保薪資的喪葬津貼，是否能在申請遺屬一次金？勞動部表示，將邀集專家學者討論。

災保法擬在今年5月1日上路，因為職業災害死亡的勞工，除了死亡給付增加「遺屬一次金」規定外，遺屬年金也不看投保年資計算；傷病給付前2個月從70％的投保薪資增加100％的投保薪資；失能年金也不以年資計算，更增加「部份失能年金」。

勞動部勞動保險司科長林煥柏表示，依照「勞工職業災害保險及保護法」規定，當勞工在施行前發生職業災害傷病、失能或死亡保險事故，已依勞工保險條例規定申請保險給付，仍適用原本的勞工保險條例規定；而若尚未提出申請，且仍在給付請求權時效的5年內，可以選擇適用勞工職業災害保險及保護法或勞工保險條例規定請領保險給付。

如以傷病給付為例，投保在職業工會、投保薪資達4萬5800元的勞工小王發生職業傷病入住醫院14天，如果依現行勞保條例可以申請1萬1756元的傷病給付；但若在勞工職業災害保險及保護法今年5月1日上路後才申請，則可以申請1萬6793元的傷病給付。

林煥柏提及，由於現行勞保條例並無遺屬一次金及部份失能年金規定，但前者為死亡給付範疇、後者屬失能給付，因此若遺屬已申請死亡給付的喪葬津貼或是被保險人已申請失能一次金，是否可以再領取遺屬一次金或部分失能年金等仍待後續討論。