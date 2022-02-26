一名網友搭高鐵時發現，不管是靠窗還是靠走道的椅子上，都有兩根圓圓的東西，不知道確切的功能是啥？對此，有內行網友解釋說，高鐵到了終點站不會轉彎，而是直接換個方向開，所以座椅也會直接轉向，那兩根東西就是工作人員要把椅子轉向時，輔助用的。
一名網友近日在臉書社團《爆系知識家》上發文說，搭乘高鐵的時候，意外發現座椅上方有兩根東西，原本以為是扶手，但發現靠窗的椅子上也有，所以很好奇這兩根物體的功能是什麼？不知道有沒有人知道？
不少網友看了照片後紛紛推測不明柱狀體的功能，「做走道的可以掛東西吧？我是掛過啦」、「那是扶手，讓旅客在通過的時候，可以攙扶」、「別懷疑，就是扶手。因為高鐵雙向行駛，椅子可以轉向，所以才做成兩邊都有扶手。」
對此，也有內行網友解釋說，由於高鐵不會轉彎，且兩頭都可以開，所以抵達終點站以後，椅子就會轉向。「工作人員要把椅子轉向時，輔助轉向用的，因為椅子是向前或向後轉，所以才會兩個椅子都有」、「下次請列車長表演給妳看」、「列車不會調頭，雙向都能開，所以椅子終點站時會直接旋轉」。
文章來源：爆系知識家
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