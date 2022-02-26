嘉義市政府為便利市民倒垃圾免追垃圾車，原先在蘇周連宗祠、土地銀行旁、友愛路停車場前設置定時定點垃圾車，3月3日起將增設其他4處定時定點垃圾車及湖子內定時定點示範專車，讓民眾更方便處理垃圾，也達到垃圾分流、提升垃圾車準點率的效果。

蕭令宜說，預估每月約可將388公噸垃圾以定時定點的垃圾車收運，達到垃圾分流的效果，避免垃圾車爆量後返回換車，提高垃圾車準點率，且沿街收垃圾清潔隊員站在垃圾車後工作危險性高，定時定點收運垃圾，清潔隊員到達定點時再下車協助管控垃圾排放，相對安全。

蕭令宜表示，湖子內區段徵收區域原先是由各線垃圾車回程時分散收垃圾，但因該區域發展迅速原有模式已不敷使用，因此以示範專車定時定點收取，共有5個定點停30分鐘，其餘29個定點分別停2到10分鐘，未來該示範點可提供全市全面實施定時、定點收運的參考。

環保局指出，3月3日起針對人口稠密區，增加定時定點收運垃圾服務，每周一、二、四、五、六，包括經國新城A（西門街活泉之家前14：45-15：15）、經國新城B（仁愛路、志昇街口15：20-15：40）、摩天大樓（四維路、竹圍路口14：40-15：10），提供白天到夜間全方位的收運服務。