國民黨立委蔣萬安指出228有很重要的一個意義，是提醒珍惜和平，民進黨台北市議員參選人顏若芳也批評，「蔣空話」、「蔣軟爛話」。對此，蔣萬安今反轟，政府將沒收財產返還遲未有進度，應好好做事，不要有任何政治口水。

蔣萬安出席信義區富台里新春團拜時強調，轉型正義一直是他在立法院關注的重點，當時在立法院審查《促進轉型正義條例》過程中，特別對於第6條撤銷不法判決投下同意票，他進入立法院第一個會期開始，就接受到很多228受難者家屬陳情，他自己也到各處請益拜會，他們告訴我受難者家屬年事已高，都在跟時間賽跑，最大的心願就是不帶著有罪之身及遺憾入土，所以我在當時審查時投下同意票，持續給予協助。

蔣萬安說，他們也反映，撤銷有罪判決之後，應同時將不法判決所沒收的財產予以返還，因此，他也馬上提出《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，也就是提供一個法源，讓政府將沒收財產返還，但現在政府卻以沒有法源依據為由，遲遲沒有任何進度，應該要好好做事，不要有任何政治口水。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭，蔣萬安在臉書表態，支持台灣參與美國的經濟制裁行動，基於對民主、和平價值的共同追求，也希望蔡英文總統思考提供人道協助的可能，遭民進黨議員吳沛憶留言嗆聲「空話哥」，「和平的價值需要珍視，你去跟中國說吧！你連中國要統一台灣的意識都沒嘗試過要改變了，誰要跟你『相信共同意識可以改變世界』？」

蔣萬安則說，面對國際局勢變化，這兩天他也特別提醒政府，應該預測未來可能發生的事情，特別是對於全球供應鏈變化及國家安全做好因應作為，也希望政府思考台灣是否能提供人道救援的可能性，「此時此刻大家應該團結一致，不要有任何政治口水」。